港报财经评论：技术性回调，万科可吸纳--经济日报8月9日

技术性回调，万科可吸纳/ 林瑞芬

恒指昨跌0.23%，国指跌0.4%，大市成交额719亿港元。本周主要以反覆整固为主，恒指宜守23,800至24,000，而国指宜守10,500左右。德国DAX指数由6月开始回挫，由高位回调将近10%。道指由高位调整则由7月开始，将近有4.5%的回调幅度。在俄罗斯与欧、美关系逐渐恶化下，欧、美股市先后下滑，但7月中、港股市却走出迥异走势，当中原因部分因避难资金流入港，始终中国与俄罗斯的关系较好。欧、美愈与俄罗斯隔离，俄罗斯被迫向中国靠拢，并反击欧美制裁，禁止美、欧加等地进口所有肉类、鱼类、水果等，空缺或为拉丁美洲或中国填补。中、港股市造好也有机会为大户藉沪港通炒作兴波作浪。中、港股市赶于美股牛市结束前藉沪港通大炒，大户刮一笔才离场，也不是没有可能。散户认知沪港通可能只是藉口下，毕竟有过2007年直通车炒爆市的阴影，切忌胜利冲昏头脑。

至本周，港股又跟番欧、美股市进行整固；恒指累计全周跌0.8%，国指累计全周跌1.4%。回调多与少，是否已结束升势，仍要看着外围地缘政治因素，如伊拉克战局、美俄欧在经济上的制裁情况。若美股插得深，全球股市也是殊途同归。技术上，道指逼近200天线近16,300，200天线支持位今未曾失守过，故若被冲击失关，反覆下调先试16,000，续下15,400。不过，技术指标RSI已有所超卖，一般惯性在重要关头好淡争持，16,300或为近期略为喘定跌势之关口，不排除有所反弹。更为广泛代表美股更多上市公司的标普500指数，尚幸高企200天线较多，今年未曾失守过的200天线在近1,860，也是判势短期调整会否加速还是暂时终止的重要关口。后市在道指若失200天线，再见标普500指数也步随的话，则视为确认美股长牛市真的转疲的初步征兆，今年是否美股牛市的拐点，后市密切留意。目前监势，美股尚算正常调整浪，未算已现中期拐点。

客观地观察上周以来的调整市，上周五中国公布7月汇丰制造业PMI终值，当日港股跌势未如美股上周四晚的急泻压力。昨早恒指低开，因中国内地公布7月份出口升14.5%，远胜市场预期，午市一度转跌为升，收市最终报跌0.23%，利好的经济数据又成港股活命草。(B05)

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发改委出招，挺新兴产业/ 余少文

国企指数昨日出现波动，惟有望见短期低位。至于国家发改委强调出台战略性新兴产业重大政策，利好相关概念股，概念股下半年有望跑赢大市。中国内地股市昨日反覆靠稳，支持国企指数低见10,710点，即下跌165点后反弹，一度倒升29点见10,905点，全日跌43点或0.4%，收报10,832点，成交额111亿港元，只有30%主板H股逆市上升；而红筹指数跌1点收报4,679点，成交额55亿港元。

昨日提及，国指沽空额占大市沽空额比重急降至不足20%，或是见底讯号，加上指数昨日一度跌穿20天平均线但收于其上，乐观是短期调整或结束。而近期一直提及的10,500点至10,600点区域是下一个重要支持区，加上50天平均线处于该区域，过去经验又显示指数急升后的调整，50天平均线往往是支持位所在，故不排除指数反弹后会再跌，所以维持10,500点至10,600点是入市水平的看法。国指跌至10,500点，今年预测PE只有7.5倍，即使升至12,000点重阻力位，即的目标位，预测PE只是8.3倍；如再升至15,000点，预测PE会升至10.4倍，届时大市沽压会增加，除非证券商适时上调国指盈利预测，否则指数升至15,000点是获利之时。

由于仍然憧憬后市可以再升，策略都是低吸，近日亦指低吸目标可纳入政策扶持股，而政策扶持股可考虑新兴产业概念股，因为发改委早前发布的经济形势解读文章中提及，下一步发改委将会联同相关部门，重点围绕制约战略性新兴产业发展的体制机制障碍，加快完成产业宏观发展环境，抓紧在云计算、物联网、生物、电子商务等关键领域研究出台一批重大产业政策。文章亦表示，进一步加快创新药物、低空空域开放、通用航空、电力体制改革等重点领域制度改革；进一步集中资源、瞄准重点，加快实施宽带中国战略，完善宽带普遍服务机制，加大投入实施宽带乡村工程；深入推进新型平板显示、高性能医学诊疗设备等重大创新发展工程建设，扩大节能环保、卫星导航、智能制造等领域的示范应用等。(B04)