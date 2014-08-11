港报财经评论：债息跌楼市升的启示--信报8月11日

债息跌楼市升的启示/ 习广思

环球股市上周备受地缘政治风险影响，美股及新兴市场股市急泻；另一方面，市场关注联储局将提早加息，令股市雪上加霜。不过，所谓的利率风险因素，伴随的是主要国家10年债息屡创新低。全球债息急跌，真是资金为避险而涌入国债那么简单？要知道环球利率对全球资产价格影响深远，包括香港股市及楼市，若不能对利率形势有更深入了解，而道听途说加息股楼必跌，恐会重复犯上过去几年不少人所犯的错误。

在6月初《住宅物业难跌 街舖泡沫爆破》曾预告住宅楼市易升难跌，2个月后的今日反映二手楼价的中原城市领先指数（CCL）最新报124点，按周升0.37%，升穿去年3月的123.66，再创历史新高，纷纷指出此反映特区政府自2010年以来三度出招打压楼市的“辣招”效力尽失。刚好在一年前，大部分人仍在谈论港府出重招后楼市会跌多少，当中学者、专家估楼市跌30%至50%者为数不少，现在香港楼市竟然破顶，何其讽刺！针对“辣招”失效，有人提出重推租管，有人提出征住宅空置税；然而，市场力量对于这些细眉细眼招数根本作用甚微，何况现时住宅空置率仍屡创新低。

美国明年加息几可肯定，7月底联储局在结束两天会议后，利率期货走势显示，市场估计联储局在明年6月加息机会达61%；同时，在会议前后，相信联储局将于4月加息的交易员比例达44%。议息会议后，美国10年期国债息在2.55厘水平，两星期后的上周五，美国10年债息曾跌穿2.4厘，创逾一年新低。不止美债息跌，德国10年期债息亦跌至0.13厘左右的历史低水平。一年前美国未退市，10年债息由4月的1.6厘低位急升至3厘以上，现在联储局已近乎完全停止买债，意味美国QE可能将成为历史名词，现在美债息率竟然仍低于去年6月之时，是否太奇怪？有关加息前后美国股市表现，市场开始有人提到两年后国债到期后的再融资问题。即使美国劳工市场改善，预期联储局明年夏季前都不会加息，就算加息也只会采取渐进步伐，预料2016年6月前仅加至2厘水平，2016年底再加至2.75厘。(B01)

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美汇10天线失而复得/ 苏子

受美国开始空袭伊拉克，令地缘政治紧张局势进一步上升所影响，结果美国国债息率显着下跌至一年来低点，不少投资者纷纷抛售早前仍处于良好上升势头的美元。受此影响，美汇指数上周五一度跌破10天平均线支持，幸而触及81.26低位后便已止跌回稳，最后收市时10天平均线已见失而复得，反映市场仍有趁低吸纳盘支撑美元，对美元乐观的情绪暂时仍未改变。

美汇指数踏入8月份后，便一直在81.20水平以上呈现横行拉锯局面，使日线图在呈现见顶的头部不利形态；与此同时，日线图的CCI指标，亦已发出顶背驰的不利讯号。日线CCI的读数自上月22日的180高位，显着回落至上周五的100支持以下，反映美汇指数短期内已不大可能以单边市形式向上爆升之余，更可能失守上述头部形态的81.20底部支持，向下作出更深的调整，令早前不少在较高位建立美元长仓的短线投资者，可能因此被迫平仓，届时美元沽压进一步扩大。上周五美汇指数虽然下跌，但并非所有非美元主要货币均能受惠，例如英镑兑美元便在美元走势开始转劣下，竟然以大阴烛跌破前周的1.6809美元低位及1.68美元支持关口收市。

上周五英镑兑美元所造的1.6762美元低位，刚好为20周保历加通道底部支持所在，今天汇价若进一步走低并明显在此底部支持以下收市，料汇价将承接自7月中旬的1.7191美元高位开始的下跌浪，进一步下试1.67美元关键支持位，甚至1.65美元心理关口。上周五英镑兑美元的大弱势，下跌动力主要是欧罗兑英镑交叉盘，成功以大阳烛突破7月中旬的0.7981美元高位阻力及20天保历加通道的0.7977美元顶部阻力，技术上已出现重大突破有关。若今天欧罗兑英镑可以承接上周五的强势，进一步突破0.80英镑心理关口，料将有力挑战6月下旬的0.8034英镑高位阻力。由于欧罗兑英镑已出现重大技术性突破，故目前投资者暂不宜因为看见美元走势转弱，而贸然入市买入较低值博率的英镑兑美元。(B07)