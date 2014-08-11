中国资管：上周39款集合信托产品发行，募集规模增加期限缩短

路透北京8月11日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（8月2日-8月8日）共有22家信托公司发行了39款集合信托产品，发行量环比增加4款。

39款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.24亿元，环比增加0.40亿元，增幅为21.72%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为87.38亿元，环比增加22.95亿元，增幅为35.63%。

其中，募集规模最大的是中融信托发行的“融庭一号股权投资集合资金信托计划”，募集规模为14.27亿元，这是一款其他领域的股权投资类产品。

从期限上看，39款新发行产品均公布了期限，平均期限21.46个月，环比缩短1.39个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 8 9.38% 上升0.49个百分点

24个月期 23 10.00% 下降0.30个百分点

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了13款，基础设施领域产品发行了9款，房地产领域产品发行了8款，金融领域产品发行了5款，其他领域产品发行了4款。

从资金运用方式上看，权益投资领域产品发行了17款，贷款运用领域产品发行了16款，组合运用领域产品发行了2款，股权投资领域产品发行了2款，债权投资领域产品发行了1款，其他领域产品发行了1款。

**成立集合信托产品42款**

上周共有18家信托公司成立了42款集合信托产品，发行量环比增加7款。

42款成立产品中，32款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.27亿元，环比增加0.40亿元，增幅为45.60%。

其中，成立规模最大的是华鑫信托成立的“鑫普20号信托计划”，募集规模为12.05亿元，这是一款工商企业领域的权益投资类产品。

上周共有30款新成立产品公布了期限，平均期限21.80个月，环比缩短9.49个月。上周共有8款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.53%，环比上升0.10个百分点。

从资金运用领域来看，从资金运用领域来看，信贷资产领域产品成立了12款，证券投资领域产品成立了8款，基础设施领域产品成立了5款，房地产领域产品成立了4款，工商企业领域产品成立了3款，金融领域产品成立了3款，其他领域产品成立了7款。