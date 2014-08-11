《焦点》中国国家电网公司悄悄打造欧盟的区域性输配电网络

* 中国国家电网公司关注希腊和西班牙电网；已入股葡萄牙和意大利电网

* 国家电网将建立区域性的欧盟电网资产

* 放手管理模式缓解当地对外国入股电网的担忧

* 回报要求低，使其出价高于欧洲同业和基础设施基金

路透巴黎/香港/米兰8月10日 - 欧盟执委会长期以来一直希望欧洲大陆电网能够统一协调运作，这样可以提高效率并保证供电安全，但迄今进展甚微。不过在中国国家电网公司的帮助下，欧盟建立区域性电力网络的梦想可能很快变成现实。

尽管欧洲本地对外资进入其公共事业有抵触情绪，而且一些基础设施基金出价更高，但中国国家电网在欧洲的投资进展比较顺利，因其资金雄厚及放手管理模式享有盛誉。国家电网已经收购了葡萄牙和意大利电网运营商少数股份，还在寻求涉足希腊和西班牙的电网。按营收计，中国国家电网是全球最大的公用事业公司。

如果一切按计划顺利进行，它将是首个建成大型区域性电网资产的公用事业公司。欧盟执委会强制电网与电力生产分离以强化市场竞争后，原本希望欧洲的电网运营商会在五年内能建立起区域性的输配电网络。

对于政府全资拥有的国家电网而言，欧洲电力资产可以在规范、透明的监管框架下实现稳定回报，显然是一大魅力。国家电网经营区域覆盖国土面积的90%左右，供电人口约为11亿。

国家电网一位熟悉该公司海外策略的高层说，海外项目的收益率通常是接近10%至10%以上，在国内却只有百分之几。

国家电网对收益率的要求相对较低，使其比起西方基础建设基金和欧洲电网企业更具备优势。

在最近的一份声明稿中，国家电网国际部负责人说，该公司正积极投资有规范监管的电力资产，实现稳定回报。

“我们到国外投资，不是做公益事业，”他说。

随着国家电网扩大投资组合，该公司或将开始思考把在欧洲地区的资产连接起来。一家运营者拥有数个电网的所有权，可让跨境电力负载均衡更加容易达成。如此一来，就不会受制于某区域的用电尖峰，可以在自有网络内调配电力，不必被迫和竞争对手去商谈。

**策略布局**

2012年，国家电网收购25%葡萄牙电网运营商REN 的股权。上月又进军意大利，以至少21亿欧元(28亿美元)收购35%的CDP Reti股份。

CDP Reti拥有30%的天然气运输集团Snam 股份，而且即将取得电网公司Terna 类似比例的股份。

消息人士5月时对路透说，国家电网也联手Terna和比利时Elia ，竞购希腊电网运营商ADMIE 的66%股权。此外，路透从熟悉内情的消息人士那里得知，国家电网也有兴趣竞购德国意昂集团(E.ON) 位于西班牙北部的电网，该电网服务65万用户，估值可能多达10亿欧元。

意昂集团已启动出售程序，下周将进行首轮竞标。

“国家电网最近在南欧投资之后，确实在这个地区有一个策略布局，”ADMIE董事长兼执行长Yiannis Yiarentis对路透说。

国家电网秉持着耐心与谨慎，只在欢迎它的地方投资，不涉足敌意收购，而且把握住欧元区南部国家为筹资金将国有资产民营化所带来的机会。

除了欧洲之外，国家电网在巴西、菲律宾、香港也有重大的电网投资。

该公司整体海外资产现已超过230亿美元，2013年海外业务获利成长至32亿元人民币(5.20亿美元)，2009年时为8亿元人民币。

**放手不管还是参与管理？**

对于外资控制本国电力网络的担忧，一直是欧盟电网进行整合的强大阻力。除了Elia和荷兰Tennet在德国的电网投资，欧洲地区重大的跨境电网投资极少。

谘询公司埃森哲的Jean-Marc Ollagnier表示，中国人受到欢迎，因为他们提供投资，而且通常不参与运营。他向中国公用事业公司提供咨询服务。

“一般来说，当中国公司收购外国企业时，将会保留当地管理层继续负责运营。当欧洲或美国公用事业公司收购外资企业股权时，可能会很快派一些人来指导工作，”他补充说。

内部人士称，中国国家电网已经放权给葡萄牙REN，并帮助其获得信贷。去年，REN从中国国家开发银行获得10亿欧元融资额度，就得益于中资股东。

但是，有迹象显示国家电网希望在CDP Reti中发挥更主动的作用，这可能预示中国在欧洲加强干预的立场。

CDP Reti集团的消息人士表示，中国国家电网的交易“并不仅仅是财务运作”。

他称，此交易设想有五至七年的“嵌入”期，此期间国家电网将会逐渐熟悉当地市场。

而国家电网说得更加明确。

“国家电网并不只是一个被动的金融投资者，将会主动参与CDP-Reti的管理。这不是一项金融投资，更像是一次战略性投资，”该公司一位负责人说。(完)