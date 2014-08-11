《交易视点》中国债市短期延续震荡，交易型机构可波段操作--中信证券

路透上海8月11日 - 中国中信证券最新债券市场周报称，对于债券市场来说，相对宽松的资金面降低了收益率上行的压力，但是对于经济企稳回升的预期也限制了市场的表现，短期内可能延续震荡调整的格局。

对交易型机构而言，建议把握收益率区间震荡的行情进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**出口增速好于预期**

7月份出口同比增速为14.5%，超出我们预期的8%和市场预期的7%；进口同比增速从5.5%下滑至-1.6％；顺差473亿元，创历史新高。

从环比数据来看，最近3个月进出口的趋势环比呈现持续改善，可见，受人民币贬值和海外经济回暖的滞后影响，加上基数效应在二季度基本消退，出口增速呈现环比和同比同时改善的局面。

另一方面，7月份进口同比出现明显下滑与基数有关，环比增速的改善与内需改善相一致。前瞻地看，我们维持此前的乐观判断，预计三季度的同比增速有望接近10%，外需改善是经济稳定的主要动力之一。

**通胀保持低位**

7月份食品价格下跌0.1%，非食品价格上涨0.1%，CPI同比增速2.3%与6月份持平，基本符合市场预期。

前瞻地看，从目前来看，由于去年三季度CPI环比增速不低，尤其9月份季调环比折年率达到6%，预计三季度的通胀相对温和，同比均值不会超过2.5%。

由于生猪和母猪存栏量均处于历史地位，近期猪肉价格出现明显上涨，加上货币和经济增速的回升对未来通胀形成上升压力，如果经济环比增速连续2个季度出现较快回升，通胀环比上行的压力也将逐渐增加。

**主要机构增持利率债**

上周中债登公布的托管量数据显示，7月商业银行和基金持仓量环比上升，增持品种以利率债为主，而证券公司和保险机构在持仓量环比下降的情况下仍增持利率债。

从回购余额来看，全国性商业银行和政策性银行仍是主要的资金融出方，前者融出意愿的回升有利于银行间资金趋稳；与此同时，广义基金回购融出余额回升至12年年底的水平，显示基金杠杆已处于偏高水平。

**市场研判和投资策略**

前瞻地看，7月份出口增速超出预期，外需仍是支持经济的主要力量之一，进口增速环比改善与内需回暖相一致；7月份的通胀保持低位，通胀对货币政策和债券市场的压力较小。

上周召开的央行行长座谈会强调“推动落实降低企业融资成本的各项措施”，之后央行宣布再贴现120亿元支持三农和小微企业信贷投放，显示在通胀相对温和的背景下，央行仍可能采取定向宽松的措施响应国务院精神，因此，三季度的资金面仍将维持相对宽松。

对于债券市场来说，相对宽松的资金面降低了收益率上行的压力，但是对于经济企稳回升的预期也限制了市场的表现，短期内可能延续震荡调整的格局，对交易型机构而言，建议把握收益率区间震荡的行情进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。(完)