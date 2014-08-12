《中国债券市场每日交易备忘》--8月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多50亿元人民币三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.69% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.87% 国开行至多50亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.08% 国开行至多40亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.13% 中国航空集团10亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和交行主承 中国船舶工业集团50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和进出口行主承 新兴际华集团30亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和中信银行主承 中国国电集团50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和中信银行主承 华电新疆发电3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 嘉兴高等级公路投资5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，交行主承 天津中环电子信息集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，渤海银行和建行主承 中国新兴集团总公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和华夏银行主承 重庆机电控股集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行主承 方正证券 18亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建行和交行等承销 申银万国证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，农行和中行等承销 中国核工业集团50亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行和银河证券主承 重庆城市交通开发投资集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，国开行主承 中信国安集团17亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，中信证券和农业银行主承 上海银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6200% 东莞银行10亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.9800% 光大银行 10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 民生银行 15亿元一年期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8500% 民生银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6002% 平安银行 5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 河北银行7亿元一个月期同业存单9:30-16:00报价发行，参考收益率4.3999% 河北银行7亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行，参考收益率4.7000% ============================================================================ 二、新债上市： 中国交建 30亿元九个月期超短融011456005，票面利率4.68% 浙江物产集团10亿元九个月超短融011498003，票面利率4.69% 国电电力 20亿元九个月期超短融011419006，票面利率4.59% 北京市政路桥4亿元一年期短融041459050，票面利率5.18% 广安爱众 1.5亿元三年期中票101454044，票面利率7.50% 中国节能环保集团17亿元10年期中票101462023，票面利率5.96% 湖南湘投控股集团7亿元五年期中票101454045，票面利率6.40% ============================================================================ 三、缴款： 中国进出口银行60亿元三年期固息增发债140347，发行价格100.0432元 中国进出口银行60亿元七年期固息债140350，票面利率5.08% 农发行50亿元一年期固息增发债140436，发行价格100.95元 大连旅泰投资12亿元七年期固息债1480442，票面利率7.00% 国药控股 30亿元九个月期超短融 凌云股份 5亿元一年期短融 江苏法尔胜泓昇集团4亿元一年期短融 申能股份 8亿元一年期短融 盐城东方投资开发集团11亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 国电电力 20亿元六个月期超短融011419001到期兑付，票面利率5.60% 中国中冶 35亿元六个月期超短融011424001到期兑付，票面利率6.00% 浙江省物产集团5亿元一年期短融041353053到期兑付，票面利率5.00% 南京港(集团)3亿元一年期短融041355025到期兑付，票面利率5.65% 安徽省能源集团10亿元一年期短融041356026到期兑付，票面利率4.99% 申能集团30亿元一年期短融041374003到期兑付，票面利率4.60% 天原集团 8亿元六个月期短融041453010到期兑付，票面利率6.70% 中国农业银行 20亿元三个月期同业存单111403002到期兑付，参考收益率4.4999% 13恒运MTN001 101363001付息 11国开30 110230付息 13附息国债16 130016付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国深圳证券交易所周一发布针对上市公司股东公开发行可交换债券的上市交易、信息披露、换股等相关事 项作出明确规定，其中用于交换的股票在可交换债发行时应当为无限售条件股份，自发行结束之日起12个月后方 可开始换股。 8/13公布7月固定资产投资(不含农户) (1-6月17.3%) 社会消费品零售总额 (6月12.4%) 工业增加值 (6月9.20%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值 (7月初值50.8) 8/28公布1-7月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳；审校 丁淑琴/边竞)