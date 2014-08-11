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货币新闻 | 2014年 8月 11日 星期一 10:10 BJT

日本股市：日经指数早盘涨幅扩大至2.06%

路透东京8月11日 - 日本股市日经指数 周一早盘上涨2.06%至15,082.37点，东证股价指数(TOPIX)涨1.70%至1,249.14点。(完)
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