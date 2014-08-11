《交易视点》基本面是影响中国债市主线，高评信用债料窄幅振荡--中信

路透上海8月11日 - 中国中信证券最新信用产品周报称，企稳的基本面将是影响债券市场整体走势的主线，对市场将形成一定压力，但资金面及央行政策在很大程度上缓解了这一压力，因此预计高等级债券收益率将继续维持窄幅振荡的状态。

至于中低评级债券，考虑到在于实体周期性行业盈利状况并未出现明显的好转、有信用事件继续陆续爆发的可能，配置盘可以考虑非周期性行业产业债。

**短融仍有配置价值**

上周在资金面缓解的背景下，短端产品收益率有所下行。在经历了7月偏紧的资金面后，8月初资金利率有所下行。

一方面，从历史角度来看，8月份的资金面一般较7月份环比有所改善，7月财政存款上缴、大行分红等负面因素将消减。

另一方面，7月底央行重启14天正回购，回购利率下行10BP左右，反映央行适度宽松的货币政策态度未有明显变化，虽然近期央行持续净回收、但市场资金较为宽松且回收量并不大。

预计8月货币中枢R007均值将下降至3.5%-3.8%，而目前短融收益率与资金面仍处于历史较高水平，若资金面保持相对稳定或有所下行，短融收益率或有进一步下行的空间，总体来看短融产品仍有一定的配置价值。

**中低评级可关注非周期性行业产业债**

上周中票收益率基本稳定，与同期限金融债利差40BP左右、低于历史均值水平。对于中票市场，受相对较低的信用利差影响，高等级债券收益率或将继续与金融债保持同向波动状态。

进入8月资金面阶段性缓解、企稳的基本面及央行定向宽松的政策将共同影响债券市场；我们认为企稳的基本面将是影响债券市场整体走势的主线，对市场将形成一定压力，但资金面及央行政策在很大程度上缓解了这一压力。

预计高等级债券收益率将继续维持窄幅振荡的状态，至于中低评级债券，考虑到在于实体周期性行业盈利状况并未出现明显的好转、有信用事件继续陆续爆发的可能，配置盘可以考虑非周期性行业产业债。

**城投债性价比仍高**

上周城投债收益率基本保持稳定，7年提前还本的中西部地级城投债收益率维持在6.50%左右的水平。

发改委近期召开座谈会讨论多项企业债从严审核的措施，我们认为这是城投债发行量创新高背景下政府“有放有敛”政策的必然结果，对公募债券影响有限，对城投企业私募类融资产生不利影响。

在收益率较高、政府隐形信用的支撑下，城投债仍然是性价比较高的品种，配置价值仍较高。

**个券推荐**

上周共有76只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1382.7亿元。

短融和超短融中，我们推荐14长电CP002、14大唐集SCP007、14中交建SCP005、14苏交通SCP004、14申能集SCP002、14鞍钢股CP002、14北车SCP007、14九龙江CP001、14嘉公路CP001。

中期票据中，我们推荐14招商局MTN001、14中核MTN001、14中电投MTN002、14新希望MTN002、14甬城投MTN001。

私募票据中我们推荐14海南航空PPN001；企业债中我们推荐14龙海债（有担保）、14慈建债（有担保）；公司债中我们推荐14渝发债（有担保）。(完)