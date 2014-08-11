《交易视点》三季度离岸人民币债券价格难出现明显调整--中信证券

路透上海8月11日 - 中国中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，在欧央行即将启动定向长期再融资计划（TLTRO）和欧美无风险收益率维持低位的情况下，三季度离岸人民币债券价格出现明显调整的可能性不大，继续建议投资者加大配置各类未评级国企债券和评级BB-级及以上的房地产债券。

**跨境人民币使用是影响外汇占款的新变量**

2009年7月央行启动跨境人民币清算试点以来，跨境人民币业务迅速发展，跨境人民币贸易结算已经扩展到全国范围。

截至今年6月，跨境人民币贸易结算占比已经达到25%，人民币在跨境贸易结算中已经开始扮演举足轻重的作用。跨境人民币业务正在成为影响外汇占款及国内债券市场的重要因素。

国家外管局在《2013年中国跨境资金流动监测报告》中就曾明确提到，“2013年结售汇顺差‘被扩大’的主要原因是2013年企业境内外融资和人民币对外支付较多，替代了购汇”。

**意愿结售汇体系下跨境人民币使用影响分析**

在人民币升值预期强烈的情况下，跨境人民币使用将导致外汇占款增速加快，但流至境外的人民币实际上有效对冲了部分的新增外汇占款。因此，随着跨境人民币业务的不断发展，实际上有必要在外汇占款的分析框架中将跨境人民币纳入进来。

在考虑跨境人民币的因素后，央行对外汇占款的冲销比例将会高于市场原先估计。此外，由于有意愿结售汇和跨境人民币两大新因素的影响，未来国内外汇占款的波动会明显加剧。

前瞻的看，人民币国际化推进意味着更多人民币资金滞留境外，这将对国内市场流动性产生偏负面影响。

按照人民币国际化从“贸易货币->投资货币->储备货币”三步走的推进过程，在人民币通过跨境贸易渠道出海后，为了实现人民币从贸易货币向投资货币的顺利转型，央行需要大力拓宽境外人民币的投资渠道。

一方面，包括离岸人民币债券等在内的境外人民币投资产品存在大的发展空间，另一方面，RQFII和境外人民币清算行等三类机构投资国内市场也将迎来良好的发展机遇。

**市场研判和投资策略**

近期经济数据显示，国内经济延续温和复苏趋势。同时，人民币汇率重新步入升值通道和央行基本退出常态式外汇干预都对离岸人民币债市构成支撑。

从国际因素看，尽管地区冲突升级对海外风险资产价格产生一定扰动，但离岸人民币债券和其他风险资产的联动并不明显，其价格更多受海外利率风险和国内经济形势影响。

在欧央行即将启动定向长期再融资计划（TLTRO）和欧美无风险收益率维持低位的情况下，三季度离岸人民币债券价格出现显着调整的可能性不大。因此，继续建议投资者加大配置各类未评级国企债券和评级BB-级及以上的房地产债券。(完)