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货币新闻 | 2014年 8月 11日 星期一 15:28 BJT

表格：瑞士6月零售销售较上年同期成长3.4%，5月修正为下滑0.5%

路透苏黎世8月11日 - 瑞士联邦统计局周一公布，6月实质零售销售较上年同期成长3.4%。经季节调整的6月零售销售较前月增加2.9%。

5月零售销售修正为较上年同期下滑0.5%。

经通胀调整年变动率

6月　　　　 　5月

总计 3.4 -0.5

扣除燃料的销售 3.5 -0.3

食品、饮料和烟草 2.5 -1.1

非食品销售 3.6 0.1　(完)

(编译 戴素萍 审校 田建华)
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