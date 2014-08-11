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货币新闻 | 2014年 8月 11日 星期一 16:10 BJT

表格：LME金属库存最新变化--8月11日

路透伦敦8月11日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
    
    品种            最新库存             变动
     铜              141,375             -900
     锡               12,780               -5
     铅              215,900             持平
     锌              706,175          +14,550
     铝            4,911,900           -7,725
     镍              318,750              -48
   铝合金             33,800             -680
   NASAAC             58,700             持平
 
    *NASAAC为北美特种铝合金 (完)
    
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 艾茂林; 审校 田建华)
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