更新版 1-台湾个股：兆丰金控称多家主权基金抢增持至4.99%，今年获利可望破250亿台币

* 挪威及瑞典等主权基金欲增持至4.99%

* 公公并两结论:金控谈并购寿险、银行补强消金及财管

* 总座离开前透露兆丰金今年获利至少突破250亿台币 (新增高层更多说法)

路透台北8月11日 - 台湾兆丰金控 周一表示，现有股东挪威、瑞典、阿布达比、新加坡及沙乌地阿拉伯等主权基金对增持兆丰金非常有兴趣，欲增持股权至4.99%成为策略性投资人。此外，原总座徐光曦离别致词称，今年兆丰金获利至少超过250亿台币，股价应该可以突破30台币。

今日兆丰金董事长蔡友才在该公司总经理交接典礼会后接受媒体采访时并指出，找到并购标的后势必需要引资，若并购需要300-400亿台币即须引资，若全部换股则不需要。

“目前主权基金持股约在1%上下想增持到4.99%，等合并对象谈定后再来谈，现在大家先保持交往。”他说。

他并透露，其中有家主权基金已见兆丰金三次，目前兆丰金的外资持股约27%，未来即使个别引进三个投资人达15%，财政部泛官股则增加5%也不会受影响，将不会稀释公股权益。

他提及，主权基金投资兆丰金纯做财务投资，主要看好兆丰金过去4年殖利率很稳定，皆达4-5%。

至于策略投资人对象，他则称，主权基金或是想要跟他合作的银行都有可能。

**兆丰金公公并两结论**

台湾政府力推兆丰金控及第一金控 的双轴心推动公股并购以走出台湾打亚洲盃，因此兆丰金为此准备引进策略性投资人以因应将来并购所需资金。

蔡友才表示，公公并评估报告主要有两个结论，包括缺少一个寿险及 国际化更为深入，其中消费金融及财富管理部分虽已领先公股银行，但仍不如中信金 、国泰金 及富邦金 ，所以董事会已授权董事长及总经理洽谈并购对象。

“金控部分就是谈寿险公司；银行部分就是谈补强销金及财富管理 ”他说。

他表示，兆丰金跟第一金不会相互谈合并，财政部部长要我们更自去找对象。

至于海外并购方面，他坦言，要完全并购越来越不容易，也许选择入股的型式，入股20%或25%皆有可能。

兆丰金向来积极扩展海外据点并深耕亚太，他提及，世界上有南美洲及非洲市场尚未切入，对非洲市场是有点兴趣，但人才部分仍须克服。