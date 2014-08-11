港股业绩：东方海外受惠货运量增长上半年扭亏，股价涨逾半成

《路透晚报》--4月26日日间新闻摘要（中港台）
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透香港8月11日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司 周一公布，今年上半年业绩转亏为盈，主要因为货量增长强劲，运载率上升，及油价较去年同期下跌。
东方海外在联交所发布业绩称，截至6月底六个月净利1.81亿美元，去年同期亏损1,526万美元。每股盈利0.29美元，派中期股息每股0.075美元。
受业绩改善带动，东方海外早盘最多曾升逾5.6%，早盘尾段涨4.77%至42.85港元；恒生指数 升1.11%。
公司表示，上半年货量较去年同期上升10%，运载率上升5%，带动整体收入增长4%。各航线运费表现荣辱互见，收入有赖货量增长支持，今年首六个月欧美主要市场货量需求增长强劲。
各航线中，太平洋航线货量增幅最小，亚洲区内及澳亚航线货量增幅最大；各航线每个标准箱平均收入均有所下跌。大西洋航线货量及平均收入均轻微下降，运往美国西航线货量增长强劲，但往欧洲东向航线持续下跌。
公告还称，虽然运载力增加3%而载货量上升10%，燃油费用却减省8%，因上半年燃料成本按年有所下调。
另外，期内东方海外在美国纽约的商业大厦“华尔街广场”录得重估增值约1,000万美元。抵销上半年30万美元的改善工程支出后，净收益额为970万美元。期内来自汇贤 的投资收入合共4,140万美元。
目前航运业仍继续受到运力过剩困扰，东方海外预期挑战短期内仍挥之不去，公司上半年并无进一步订购新船。此外，公司正建构其物流业务，料中长期能带来理想盈利贡献。（完） (发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/曾祥进)
中国国家发改委称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透4月26日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:26 时，1港元=0.88532人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为1 7.99%，高于上交易日收盘的17.82%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.87 5.14 1.07 建设银行 5.98 6.37 1.06 中国银行 3.58 3.79 1.07 农业银行
* 商品货币依旧走势挣扎 * 新西兰元跌0.7% * 欧元在五个半月高点持稳，日圆再度下跌 路透伦敦4月26日 - 澳元和新西兰元周三下跌，影响主要发达国家货币走势，此前公布的澳洲通胀数据表明，其经济因中国经济增长平平而承受压力。 欧元兑美元 自隔夜触及的五个半月高位回落，因周日法国大选第一轮投票结果带来的提振作用消退，同时日圆再跌0.3%。 交易员称，澳元、新西兰元和加元仍因为自2月以来若干大宗商品稳步下跌而受到影响。这些货币通常在投资人看好全球增长前景时上涨。 尽管自法国首轮选举之后全球股市已经反弹至新高，但汇市冒险意愿的改善大体上局限在欧洲，受到对欧洲央行未来数月将调整政策方向的预期激励。 澳洲第一季消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.1%，最初曾推动澳元上涨，几个关键的核心通胀指标仍低于澳洲央行2-3%的目标区间，这拖累澳元下跌。 “澳元问题的根本原因在于中国以及自2月以来大宗商品的下跌，”纽约梅隆