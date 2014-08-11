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亚洲 | 2014年 8月 11日 星期一 11:56 BJT

港股业绩：东方海外受惠货运量增长上半年扭亏，股价涨逾半成

路透香港8月11日 - 香港主要货柜船及货柜码头营运商--东方海外(国际)有限公司 周一公布，今年上半年业绩转亏为盈，主要因为货量增长强劲，运载率上升，及油价较去年同期下跌。

东方海外在联交所发布业绩称，截至6月底六个月净利1.81亿美元，去年同期亏损1,526万美元。每股盈利0.29美元，派中期股息每股0.075美元。

受业绩改善带动，东方海外早盘最多曾升逾5.6%，早盘尾段涨4.77%至42.85港元；恒生指数 升1.11%。

公司表示，上半年货量较去年同期上升10%，运载率上升5%，带动整体收入增长4%。各航线运费表现荣辱互见，收入有赖货量增长支持，今年首六个月欧美主要市场货量需求增长强劲。

各航线中，太平洋航线货量增幅最小，亚洲区内及澳亚航线货量增幅最大；各航线每个标准箱平均收入均有所下跌。大西洋航线货量及平均收入均轻微下降，运往美国西航线货量增长强劲，但往欧洲东向航线持续下跌。

公告还称，虽然运载力增加3%而载货量上升10%，燃油费用却减省8%，因上半年燃料成本按年有所下调。

另外，期内东方海外在美国纽约的商业大厦“华尔街广场”录得重估增值约1,000万美元。抵销上半年30万美元的改善工程支出后，净收益额为970万美元。期内来自汇贤 的投资收入合共4,140万美元。

目前航运业仍继续受到运力过剩困扰，东方海外预期挑战短期内仍挥之不去，公司上半年并无进一步订购新船。此外，公司正建构其物流业务，料中长期能带来理想盈利贡献。（完） (发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/曾祥进)
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