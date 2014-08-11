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货币新闻 | 2014年 8月 11日 星期一 12:03 BJT

中国财政：7月份全国财政收入同比增长6.9%，支出增长9.6%--财政部

路透北京8月11日 - 中国财政部周一公布2014年7月财政收支情况，7月份，全国财政收入12,662亿元人民币，比去年同月增加813亿元，增长6.9%。当月全国财政支出增长9.6%。

财政部称，后几个月，受扩大营改增增加减税、去年收入基数逐步提高等因素影响，中央财政收入增长仍较困难。

数据显示，1-7月累计，全国财政收入87,300亿元，比去年同期增加6,860亿元，增长8.5%。其中，中央财政收入40,663亿元，同比增长6%，比预算增幅（7%）低1个百分点.

1-7月累计，全国财政支出79,410亿元，比去年同期增加10,342亿元，增长15%。其中，中央财政本级支出12,404亿元，同比增长12.8%；地方财政支出67,006亿元，同比增长15.4%。

7月份，全国财政支出10,256亿元，比去年同月增加902亿元。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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