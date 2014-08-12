台湾已公布经济指标--2014/8/12

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 6月 +8.63% 5.42% r 8/25 -- 季调失业率 6月 3.97% 3.99% 8/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 7月 +1.75% +1.64% 9/5 -- ) 外汇存底(亿美元) 7月底 4,236.61 4,234.54 9/5 -- 商品出口(y/y) 7月 +5.8% +1.2% 9/9 -- 商品进口(y/y) 7月 +9.5% +7.5% 9/9 -- M2货币总计数(y/y) 6月 +5.74% +5.91% 8/25 -- 外销订单(y/y) 6月 +10.6% +4.7% 8/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 +154.9 +172.8 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +26.2 +26.8 8/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季概估 +3.84% +3.14% p 8/15 -- 重贴现率(%) 6月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。