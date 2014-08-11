中国股市：沪综指收升1.4%至8个月新高，受通胀数据温和及外围普涨激励

路透北京8月11日 - 中国股市沪综指周一收升1.4%至8个月新高，受通胀数据温和及外围普涨激励。分析师指出，今日个股重回活跃态势，市场强势调整特征明显，但后市仍需充分蓄势整理后才能有效突破2,250点一线压力位。

沪综指 收报2,224.654点，涨30.229点或1.38%，此前收盘高点为2013年12月10日2,237.49点；上证A股今日成交1,259亿元人民币，上交易日为1,096亿元。

“至少目前从盘面上看就是整个还是一种强势消化压力的过程。”首创证券策略分析师邵帅指出。

他认为，三季度是完成今年经济目标最关键的阶段，目前出台的经济数据显示通胀对经济制约不大，但经济稳中偏弱，市场可能将其解读为整个定向宽松的基调仍会延续，对市场偏好。

中国7月CPI同比涨幅持稳、PPI降幅收窄。虽然未来猪肉等食品价格可能推动物价呈上行趋势，但整体通胀仍属平稳，从而为货币政策进一步定向调控，降低社会融资成本创造了空间。

方正证券策略分析师陈敏表示，市场在经历一轮快速拉升之后，目前正面因素的边际效应正在逐步减弱，市场再次快速上行难度较大，整体判断市场将步入反复震荡的过程中。

今日农业股涨幅居前，雏鹰农牧 、禾丰牧业 涨停报收。邵帅指出，CPI中猪肉和鸡肉价格的上涨带动了市场对相关企业盈利改善的预期。

美国股市周五上涨，道指和标普500指数录得3月初来最大单日百份比升幅，受此激励，今日亚太股市全面走高，其中日经指数收高2.4%创四个月最大单日涨幅。