中国股市：沪综指收升1.4%至8个月新高，受通胀数据温和及外围普涨激励

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透北京8月11日 - 中国股市沪综指周一收升1.4%至8个月新高，受通胀数据温和及外围普涨激励。分析师指出，今日个股重回活跃态势，市场强势调整特征明显，但后市仍需充分蓄势整理后才能有效突破2,250点一线压力位。
沪综指 收报2,224.654点，涨30.229点或1.38%，此前收盘高点为2013年12月10日2,237.49点；上证A股今日成交1,259亿元人民币，上交易日为1,096亿元。
“至少目前从盘面上看就是整个还是一种强势消化压力的过程。”首创证券策略分析师邵帅指出。
他认为，三季度是完成今年经济目标最关键的阶段，目前出台的经济数据显示通胀对经济制约不大，但经济稳中偏弱，市场可能将其解读为整个定向宽松的基调仍会延续，对市场偏好。
中国7月CPI同比涨幅持稳、PPI降幅收窄。虽然未来猪肉等食品价格可能推动物价呈上行趋势，但整体通胀仍属平稳，从而为货币政策进一步定向调控，降低社会融资成本创造了空间。
方正证券策略分析师陈敏表示，市场在经历一轮快速拉升之后，目前正面因素的边际效应正在逐步减弱，市场再次快速上行难度较大，整体判断市场将步入反复震荡的过程中。
今日农业股涨幅居前，雏鹰农牧 、禾丰牧业 涨停报收。邵帅指出，CPI中猪肉和鸡肉价格的上涨带动了市场对相关企业盈利改善的预期。
美国股市周五上涨，道指和标普500指数录得3月初来最大单日百份比升幅，受此激励，今日亚太股市全面走高，其中日经指数收高2.4%创四个月最大单日涨幅。
沪深300指数 收报2,365.349点，涨1.47%；沪深300指数期货主力8月合约 尾盘报2,365.2点，涨1.23%，成交700,037手。（完）
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM