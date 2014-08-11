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货币新闻 | 2014年 8月 11日 星期一 12:16 BJT

香港个股：九龙仓将以26.88亿港元向大股东会德丰收购中环一幢商厦

路透香港8月11日 - 香港综合企业--九龙仓集团 周一宣布，将向大股东会德丰 收购中环一项商业物业，代价为以26.88亿港元购入持有该物业的项目公司的全部已发行股本，以及相关股东贷款。

九仓将购入的为位于皇后大道中64至70A号的卡佛大厦，该物业就是次交易的估值为57.9亿港元。截至7月底止，项目公司的股东贷款约6,600万港元。

卡佛大厦于1977年落成，包括一幢设有地库的23层高商业/办公大楼。

会德丰持有九仓54.8%股权。(完) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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