中国货币市场：隔夜利率跌回3%以下，资金供给较均衡机构预期暂平稳

路透上海8月11日 - 中国银行间货币市场主要回购利率 周一继续走低，其中隔夜利率继续跌回到3%以下。交易员表示，今日资金供给较为均衡，场内各期限品种拆借难度并不大，虽然本周将面临新股申购、存款准备金上缴等因素干扰，但机构流动性预期仍较平稳。
他们并提到，央行公开市场料将延续小幅回笼态势，近期操作料将逐步趋于稳定；同时央行增加再贴现额度投放基础货币，表明短期内仍将坚持定向微调的基调不变。
“比较均衡吧，资金都不难借，”上海一银行交易员称，跟上周比没什么明显的变化，本周主要关注央行公开市场操作及新股申购对资金面的干扰，此外周五还面临例行存款准备金上缴，但估计影响也不大。
她并指出，较之7月末的一批新股申购，本期新股冻结资金量并不算大，且资金仍维持在银行体系内部，料对流动性影响有限，而央行公开市场也将逐步着力稳定市场预期，大幅转向的可能性亦较小。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。 ;此外，周三、周四将有两只新股申购，欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选
此外，对于央行增加再贴现额度的投放，东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，“120亿相当于基础货币投放120亿，也相当于公开市场净投放120亿，只是这个再贴现的价格是央行定的，倾向于定向工具”。
他并认为，在当前总量宽松的环境下,有理由认为央行是有意在维持公开市场平衡的前提下通过非公开的政策工具引导资金流向实体经济，促成融资成本的有效下降。
央行上周五表示，对部分分支行增加再贴现额度120亿元人民币，要求全部用于支持金融机构扩大“三农”(农业、农民、农村)、小微企业信贷投放。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:16 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.9502 2.9888 -3.86
七天 3.4171 3.4740 -5.69
14天 3.5961 3.6567 -6.06
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.2550 2.8900 +36.50
七天 3.8700 3.4750 +39.50
14天 4.0700 3.0000 +107.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9700 3.1000 -13.00
七天 3.4000 3.5400 -14.00
14天 3.6000 3.6300 -3.00
Shibor
其中:隔夜 2.9550 3.0010 -4.60
七天 3.4200 3.4570 -3.70
三个月 4.6916 4.6921 -0.05
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳； 审校 黄凯)