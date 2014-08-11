《交易视点》中国股市若回调转债增持机会显现，关注沪港通等题材--中金

路透上海8月11日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，下半年转债供给明显加快；而近期如果股指回到20日均线附近，建议投资者重新关注增持机会，沪港通等题材转债仍是主流品种。

**市场回顾**

股市上周冲高回落，当周沪指上涨0.42%，小盘股表现更佳。而受银行转债拖累转债指数当周出现0.6%的调整，估值也出现收缩。

但个券机会仍不少，比如受益于核电的东方，以及长青、泰尔、久立等小盘转债。总体走势与《这一次会不一样吗？》中的判断较为接近，个券存在偏差。

**延续宽货币向宽信用转变的判断**

我们延续5月下旬《不进则谋退，但量变非质变》以来的判断，“宽货币在向宽信用转变”为本轮行情奠定宏观环境基础，而沪港通等政策红利是激活市场的关键，权益资产运行链条仍是“情绪>估值>业绩”，属阶段性机会。

但在上周，“宽货币在向宽信用转变”的逻辑遭遇挑战，市场担心信贷规模不及预期，服务业PMI跌至50也引发经济企稳能否延续的担忧。

但我们认为，信贷规模低于预期的程度可能有限，服务业PMI数据自身波动很大，还均不能证伪三季度经济企稳的逻辑。

上周海外市场风险偏好下降（risk off）、经济数据和央行货币政策动向也值得投资者关注。海外资金流入步伐有可能面临“断档期”，但沪港通“预期差”的逻辑也还没有被真正证伪。

**下半年转债供给明显加快**

回到转债本身，下半年转债供给明显加快，背后的原因是什么？我们认为可归结为如下几方面：

1、从发行人的角度，转债融资成本较公司债优势明显，融资难度远低于增发配股。而且市场好转之后，大股东通过参与优先配售，还能获得更为可观的一二级市场价差。

2、小盘股迎来再融资期加上房地产再融资放开，潜在发行人大为扩容。

3、股权融资通道顺畅、审批效率明显提速。

4、承销商角度看，IPO业务限流之后，投行重心不少都转向再融资。而转债融资成本和大股东优先配售套利机会成为投行游说发行人的利器。

无论如何，中小盘转债逐步扩容，行业分布日益多元化，拓展了转债投资者的择券范围，通过转债表达观点更为灵活，整体配置价值明显提升。

**股指若回调，关注转债增持机会**

综上，我们基本延续上周看法，股市短期有震荡休整可能，但反弹逻辑还没有完全被证伪，尚未真正结束，仍有较高活跃度。

我们上周建议对核心品种坚守为主、跟随板块轮动少量止盈。当市场已经累计了较大涨幅，两个“预期差”当中的经济预期差已经实现，沪港通预期差也已经部分反应，意味着反弹过半，投资者无疑可以部分止盈。

其中，我们上周建议优先对银行转债和反应过度的隧道转债进行止盈。除此之外，强周期品种存在过剩产能天花板，且经济增长“预期差”已经消除，投资者也可以适度做止盈，比如徐工和南山。

小盘品种原则上由于流动性不足，应提前通过让渡一部分利润换取流动性。但我们对久立、齐翔、同仁等中长期表现仍有期待，流动性也决定很难波段操作，暂不建议提前做止盈。

上周建议把握补涨机会的深燃转债已经攀升到面值附近，可转为持有。基于前述逻辑，如果股指回到20日均线附近，建议投资者重新关注增持机会，沪港通等题材转债仍是主流品种。

**个券点评**

歌华转债：公司正在仿效2006年做法，即借助股市回暖契机，刺激股价而非修正转股价来推动转债转股。而正股业绩驱动毕竟有限，公司寄希望股价估值提升。该转债存在低位埋伏价值，重申面值附近增持，当前价格少量或适量埋伏的判断。

隧道转债：公司发布澄清公告，上周曾建议兑现获利，不过转债底部仍可能已经提升。

长青转债：半年报业绩符合预期，净利润同比增长17%。转债估值基本面合理，但由于流动性较差，正股上涨触发剂不清晰，建议适量持有，暂不建议增持。

海直转债：发改委明确加快低空空域开放致股价异动，但转债赎回压力渐进，可操作价值已经非常有限。(完)