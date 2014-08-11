《交易视点》中国旱情引发食品通胀压力，7月信贷增量或低于预期--中金

路透上海8月11日 - 投资银行中金公司（CICC）最新发布的利率策略报告指出，今年夏季以来，北方多地持续干旱，这导致全国粮食受旱灾面积将从去年的2.1亿亩大幅上升至4亿亩左右。受此影响，食品的通胀压力值得警惕。

报告并指出，7月的信贷增量或低于市场的广泛预期，但考虑同业负债的补充，7月份M2同比增速可能在14.7%附近。

**食品通胀压力加大**

今年夏季以来，北方多地持续干旱，河南省旱情尤为严重，这很可能是受厄尔尼诺影响。根据估计，截至8月初，河南省秋粮受旱面积占播种面积的38%，重旱面积占播种面积的12%，而重旱主要集中地区的秋粮播种面积占全省播种面积的三分之一以上，干旱可能带来多方面直接或潜在的经济影响。

直接影响方面，河南干旱不但直接影响河南省秋粮产量，而且隐含着全国受旱灾影响秋粮面积增加，秋粮产量增速或不及预期，根据NOAA 调查结果，大多数气象模型预测全年海水温度异常值高点约1摄氏度，据此估计今年全国粮食受旱灾面积将从2013年的2.1亿亩大幅上升至4亿亩左右，并且多数影响将体现在秋粮产量；全国玉米产量受或较大影响，玉米价格难有大幅回落，尽管国内外价差大幅扩大至980元/吨，但仍不足以刺激进口。

潜在影响方面，一是秋粮产量增速放缓，叠加畜牧业疲软，三季度第一产业对GDP 拉动或不及预期，初步估计三季度第一产业同比增速降至3%，对GDP 拉动0.3-0.4 个百分点；二是玉米产量变化对通胀直接影响不大，但间接影响不容忽视，叠加猪周期启动较明确，食品通胀压力值得警惕。

**央行无继续边际放松的意图**

上周央行公开市场操作中，14天正回购利率维持不变，并未给与市场更多指引，符合我们的预期。值得关注的是，7月份开始，央行通过公开市场、SLF、SLO、定向降准等工具主动投放的流动性较6月份有所降低，此外央行从7月末开始在公开市场实行净回笼，而此前延续了11 周的净投放。

从这个角度来看，央行边际上放松的意愿实际上是降低的。但为了实现国务院对降低企业融资成本的要求，央行也在持续动用定向的调控工具来降低企业的融资成本。比如央行上周五发布公告，人民银行对部分分支行增加再贴现额度120 亿元，要求全部用于支持金融机构扩大“三农”、小微企业信贷投放。

在市场风险偏好提升阶段性暂缓以及央行公开市场操作并未给与更多新信号的情况下，市场的关注焦点可能落在本周公布的金融和经济数据上。市场更为关注的是7月份信贷的增量，以及信贷增长对M2的影响。投资者猜测7月份信贷增量有可能明显低于市场预期。导致信贷增量偏低的其中一个因素是存款在7月份明显回落，7月份四大行存款减少1.5万亿，股份制银行也有较为明显的减少。鉴于存款的明显回落，部分投资者预期7月份M2 可能也会有较大幅度的回落。从目前各卖方的预测分析来看，对7月份M2 的分歧相对较大，预测区间从13.6%-15.3%，平均预测水平在14.4%。

**同业存款占M2比重越来越大**

由于今年M2 的波动较大，且M2 是央行重要的货币政策目标之一，其水平的高低无论是对央行自身货币政策操作还是对于市场对央行后期操作的预期而言都至关重要。M2预测的分歧较大，主要的原因在于M2 的预测和分析没有其他指标那么容易。

随着最近几年银行越来越多依赖于非银行同业存款来补充负债来源，而非银行同业存款又纳入M2统计，因此对M2 的预测和分析不能仅基于存款，同业存款也变得越来越重要。即使7 月份存款有较大幅度的回落，7月份M2 也不见得等幅度下降，因为在存款减少的情况下，银行对同业存款的吸收需求会提高，同业存款的增量会比6 月份有所回升。

我们以往设立了广义M2 的指标来对M2 进行分析预期，广义M2 主要考虑会影响银行负债端的几个主要指标，包括贷款、银行资产负债内投资的非标和债券类资产、外汇占款、财政存款。我们预计7 月份的广义M2 增量仍可能比去年同期要高。考虑这些因素，即使7 月份贷款增量低于我们此前预期的8000亿，我们估计7月份M2月度增量为较大幅度负值的可能性仍比较低，不排除可能是小幅的负值（例如-5000亿以内）。因此，7 月份M2 同比增速显着低于6月份14.7%的可能性不高，目前来看，重新评估的话，较大的可能性是在14.7%附近。我们仍维持半年度策略报告的判断，下半年M2 同比增速主要在14%-15%区间波动。

如果7月份信贷低于市场预期，但M2 不大幅走低的情况下，对债市未必是利好因素。因为7月份信贷投放减少的主要原因并非央行减少信贷额度，而是央行给予了充分额度的情况下，由于存款减少和融资需求尚未完全恢复导致的。

因此未来一段时间，央行还会通过放松约束信贷回升的因素来加快信贷增量和信贷增速的回升，包括近期央行加快审批银行的二级资本债，加上央行定向宽松政策的使用，8月份信贷和社融增速可能会再度回升。8月份M2 同比增速可能会在7 月份的基础上再度上升。

**债市短期利空因素不多**

对于债券市场而言，正如我们近几期周报所分析，短期内利空因素也并不多，8月份资金面仍相对7月份会有所改善。

而通胀风险短期内并不明显，加上全球发达经济体国债收益率近期因风险偏好回落再度降至历史较低水平（类似于2012年年中时的情况），比价效应至少对国内债券无不利因素，近期收益率可能稳中略降。