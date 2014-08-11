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货币新闻 | 2014年 8月 11日 星期一 13:13 BJT

日本数据：7月消费者信心指数升至41.5，为连续第三个月上扬

路透东京8月11日 - 日本内阁府周一公布的调查显示，7月消费者信心连续第三个月上升。

7月消费者信心指数由前月的41.1升至41.5。这项信心指数针对一般家庭，调查内容包括对收入和工作的看法等。

这项调查开始于1982年。一般家庭的定义为成员有两人或以上的家庭。

详细表格请点选内阁府官网：

here(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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