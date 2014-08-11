更新版 1-中国财政：7月财政收支增幅趋均衡，中央财政增收仍较困难

* 7月全国财政收入增6.9%，支出增9.6% * 1-7月累计财政收入增8.5%，支出增15% * 预计后几个月中央财政收入增长仍较困难 (新增更多细节) 路透北京8月11日 - 在中国经济明显企稳之后，7月财政收支增幅亦趋于均衡。财政部 周一公布7月全国财政收入同比增长6.9%；支出增速明显回落至9.6%，结束此前为稳增长连 续两个月增速高达20%以上的局面。 中国财政部公布7月财政收支时称，预计后几个月中央财政收入增长仍较困难，因受扩 大营（业税）改增（值税）增加减税、去年收入基数逐步提高等因素影响。 数据显示，7月份，全国财政收入12,662亿元人民币，比去年同月增加813亿元，增长6. 9%。其中，中央财政收入6，335亿元，同比增长4.7%。 1-7月累计，全国财政收入87,300亿元，比去年同期增加6,860亿元，增长8.5%。其中， 中央财政收入40,663亿元，同比增长6%，比预算增幅（7%）低1个百分点。 支出方面，7月份，全国财政支出10,256亿元，比去年同月增加902亿元，增长9.6%；1- 7月累计，全国财政支出79,410亿元，比去年同期增加10,342亿元，增长15%. 中国财政收支图表 link.reuters.com/puh62w **主体税种保持增势** 尽管今年中国进一步扩大营改增试点范围，但主体税种的增值税，营业税和消费税以及 企业所得税7月份均保持增长态势。 其中7月份国内增值税2,249亿元，同比增长14.5%，扣除营改增转移收入后增长6.6%。 本月增值税增幅回升，与6月份规模以上工业增加值增幅回升、工业生产者出厂价格降幅收 窄以及加强税收征管等因素有较大关系。 7月份营业税1,718亿元，同比增长3.1%，考虑营改增收入转移因素后增长12.1%。其中 ，金融业营业税757亿元，增长21.4%；房地产营业税400亿元，增长4.7%，主要受房地产市 场成交额下滑的影响；建筑业营业税311亿元，增长8.4%。 中国营业税改增值税始于2012年1月1日率先在上海试点，今年1月1日，将铁路运输业和 邮政业纳入试点，6月1日将电信业纳入试点行业。下一步营改增范围将逐步扩大到生活服务 业、建筑业、房地产业、金融业等各个领域，“十二五”全面完成营改增改革目标，相应废 止营业税制度，适时完成增值税立法。 7月企业所得税3,373亿元，同比增长9.6%。其中，金融业企业所得税802亿元，增长13% ；房地产企业所得税263亿元，下降15.5%；工业企业所得税1,307亿元，增长17%。 以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）： 财政收入 财政支 出 2014年7月 6.9 9.6 6月 8.8 26.1 5月 7.2 24.6 4月 9.2 1.1 3月 5.2 22.3 1-2月 11.1 6 2013年全年 10.1 10.9 11月 15.9 4.1 10月 16.2 21.9 9月 13.4 10.1 8月 9.2 6.5 7月 11 1.8 6月 12.1 3 5月 6.2 12 4月 6.1 18 3月 6.1 7.2 1-2月 7.2 15.7 2012全年 12.8 15.1 11月 21.9 6.7 10月 13.7 6.7 9月 11.9 16.6 8月 4.2 11.7 7月 8.2 37.1 6月 9.8 17.7 5月 13.1 10.8 4月 6.9 8 3月 18.7 34.7 2012年1-2月 13.1 32.8 2011全年 24.8 21.2 注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为 路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。（完） 欲览更多详情，请点击财政部网站链接 gks.mof.gov.cn/（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)