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亚洲 | 2014年 8月 11日 星期一 12:59 BJT

更新版 1-中国财政：7月财政收支增幅趋均衡，中央财政增收仍较困难

* 7月全国财政收入增6.9%，支出增9.6%
    * 1-7月累计财政收入增8.5%，支出增15%
    * 预计后几个月中央财政收入增长仍较困难

 (新增更多细节)
    路透北京8月11日 - 在中国经济明显企稳之后，7月财政收支增幅亦趋于均衡。财政部
周一公布7月全国财政收入同比增长6.9%；支出增速明显回落至9.6%，结束此前为稳增长连
续两个月增速高达20%以上的局面。
    
    中国财政部公布7月财政收支时称，预计后几个月中央财政收入增长仍较困难，因受扩
大营（业税）改增（值税）增加减税、去年收入基数逐步提高等因素影响。
    
    数据显示，7月份，全国财政收入12,662亿元人民币，比去年同月增加813亿元，增长6.
9%。其中，中央财政收入6，335亿元，同比增长4.7%。
    
    1-7月累计，全国财政收入87,300亿元，比去年同期增加6,860亿元，增长8.5%。其中，
中央财政收入40,663亿元，同比增长6%，比预算增幅（7%）低1个百分点。
    
    支出方面，7月份，全国财政支出10,256亿元，比去年同月增加902亿元，增长9.6%；1-
7月累计，全国财政支出79,410亿元，比去年同期增加10,342亿元，增长15%.
    
    中国财政收支图表 link.reuters.com/puh62w
    
    
      **主体税种保持增势**
    
    尽管今年中国进一步扩大营改增试点范围，但主体税种的增值税，营业税和消费税以及
企业所得税7月份均保持增长态势。
    
    其中7月份国内增值税2,249亿元，同比增长14.5%，扣除营改增转移收入后增长6.6%。
本月增值税增幅回升，与6月份规模以上工业增加值增幅回升、工业生产者出厂价格降幅收
窄以及加强税收征管等因素有较大关系。
    
    7月份营业税1,718亿元，同比增长3.1%，考虑营改增收入转移因素后增长12.1%。其中
，金融业营业税757亿元，增长21.4%；房地产营业税400亿元，增长4.7%，主要受房地产市
场成交额下滑的影响；建筑业营业税311亿元，增长8.4%。
    
    中国营业税改增值税始于2012年1月1日率先在上海试点，今年1月1日，将铁路运输业和
邮政业纳入试点，6月1日将电信业纳入试点行业。下一步营改增范围将逐步扩大到生活服务
业、建筑业、房地产业、金融业等各个领域，“十二五”全面完成营改增改革目标，相应废
止营业税制度，适时完成增值税立法。

    7月企业所得税3,373亿元，同比增长9.6%。其中，金融业企业所得税802亿元，增长13%
；房地产企业所得税263亿元，下降15.5%；工业企业所得税1,307亿元，增长17%。    
    
    以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

              财政收入  财政支
                        出
 2014年7月         6.9      9.6
 6月               8.8     26.1
 5月               7.2     24.6
 4月               9.2      1.1
 3月               5.2     22.3
 1-2月            11.1        6
 2013年全年       10.1     10.9
 11月             15.9      4.1
 10月             16.2     21.9
 9月              13.4     10.1
 8月               9.2      6.5
 7月                11      1.8
 6月              12.1        3
 5月               6.2       12
 4月               6.1       18
 3月               6.1      7.2
 1-2月             7.2     15.7
 2012全年         12.8     15.1
 11月             21.9      6.7
 10月             13.7      6.7
 9月              11.9     16.6
 8月               4.2     11.7
 7月               8.2     37.1
 6月               9.8     17.7
 5月              13.1     10.8
 4月               6.9        8
 3月              18.7     34.7
 2012年1-2月      13.1     32.8
 2011全年         24.8     21.2
 
    注：自2013年7月以来，中国财政部仅公布累计支出情况，财政支出单月同比变动均为
路透根据历史数据计算得出，但从今年5月开始恢复公布单月数据。（完）
    
    欲览更多详情，请点击财政部网站链接 gks.mof.gov.cn/（完）

 (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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