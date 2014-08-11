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货币新闻 | 2014年 8月 11日 星期一 13:33 BJT

日本经济：企业海外生产扩张可能将抑制出口--央行经济月报

日本央行在8月经济月报中称，“企业在海外扩张生产，尤其是车企，可能暂将打压出口。”(完)

(编译 于春红; 审校 王兴亚/张若琪)
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