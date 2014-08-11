国际油市：布兰特原油守在105美元上方，伊拉克石油产出维持稳定

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
0528 GMT，布兰特原油9月合约 小涨0.04美元，至每桶105.06美元。该合约在上周五盘中曾上涨逾1美元，触及一周高点106.85美元，结算价则下跌0.42美元。
美国原油期货 上涨0.19美元至每桶97.84美元。
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法国兴业银行的亚洲商品研究部主管Mark Keenan认为，油价目前受到短期供应潜在受阻与长期供应增加两个因素的左右影响。
他表示，除非供给发生严重阻断，否则布兰特原油不太可能大幅走高。不过，出于对未来产出增长的担忧，未来月份的原油价格走升。
“这恐怕是有史以来的第一次，即地缘政治风险对长期油价的影响要大于对短期价格的作用，这一点非常不寻常。”他说道。（完）
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产油国官方售价英文原文
(编译 张若琪/高琦 审校 张荻/田建华)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM