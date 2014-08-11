国际油市：布兰特原油守在105美元上方，伊拉克石油产出维持稳定

0528 GMT，布兰特原油9月合约 小涨0.04美元，至每桶105.06美元。该合约在上周五盘中曾上涨逾1美元，触及一周高点106.85美元，结算价则下跌0.42美元。

美国原油期货 上涨0.19美元至每桶97.84美元。

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法国兴业银行的亚洲商品研究部主管Mark Keenan认为，油价目前受到短期供应潜在受阻与长期供应增加两个因素的左右影响。

他表示，除非供给发生严重阻断，否则布兰特原油不太可能大幅走高。不过，出于对未来产出增长的担忧，未来月份的原油价格走升。

“这恐怕是有史以来的第一次，即地缘政治风险对长期油价的影响要大于对短期价格的作用，这一点非常不寻常。”他说道。（完）

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