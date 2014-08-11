《中国新债预测》国开行四期债收益率料接近或略低于二级，市场分歧不大

* 招标品种: 国开行第20、19、21和15期增发债
* 期限及金额上限：3/7年：50亿元；5年60亿；10年40亿元
* 招标时间: 3/5年：8月12日上午9:30-10:30
* 7/10年：8月12日上午9:30-11:10
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间:4.65%-4.71%；4.82%-4.90%；5.05%-5.10%；5.10%-5.15%
* 预测均值: 4.69%；4.87%；5.08%；5.13%
路透上海8月11日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发四期固息金融债。路透调查显示，近期一二级市场均较为平淡，机构对新债预期分歧不大，因资金格局均衡，预计明日新债需求偏中性，收益率定位接近或略低于二级水平。
“最近新债都比较中规中矩，明天新债考虑手续费以后，应该就是靠近二级的水平，”上海一大型券商交易员称。
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/5/7/10年最新收益率分别为4.7256%、4.8796%、5.1104%和5.1743%。
上海一商业银行交易员则提到，近期意外事件频发，投资者避险情绪有所升温，同时关注明日公开市场操作，若能维持平稳，在资金面的支撑下，对一级发行可持略偏乐观态度。
资金方面，银行间货币市场主要回购利率 周一继续走低，其中隔夜利率继续跌回到3%以下。交易员表示，今日资金供给较为均衡，场内各期限品种拆借难度并不大，虽然本周将面临新股申购、存款准备金上缴等因素干扰，但机构流动性预期仍较平稳。
国开行明日招标增发的四期固息金融债，总额不超过200亿元，期限包括三、五、七和10年，依次为第20、19、21和15期债的增发品种；其中，三年和七年期分别为第20期和21期债的首次增发，票面利率分别为4.69%和5.10%，五年为19期债 的第三次增发，10年为15期 的第六次增发，票面利率依次为4.92%、4.90%。
具体发行条款如下：
第20、19、21和15期债增发
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发行上限 3/7年：50亿元；5年60亿；10年40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：8月12日上午9:30-10:30
7/10年：8月12日上午9:30-11:10
招标方式 均采用单一价格(荷兰式)
缴款日 8月14日
起息日 3/7年：8月7日
5年：7月24日
10年：6月12日
分销期 8月13日-8月14日
上市日 8月20日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)