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货币新闻 | 2014年 8月 12日 星期二 09:08 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.35%，上日加权利率3.4252%

路透上海8月12日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.35%，上日该期限加权平均利率为3.4252%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.35% 3.55% 3.4252%

周一银行间市场质押式回购总成交金额9,440.77亿元，较上日的8,549.90亿元增涨；其中，隔夜品种成交7,360.86亿元，上日为7,196.90亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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