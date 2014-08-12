中国货币市场：七天回购开盘报3.35%，上日加权利率3.4252%

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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路透上海8月12日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周二开盘报在3.35%，上日该期限加权平均利率为3.4252%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.35% 3.55% 3.4252%
周一银行间市场质押式回购总成交金额9,440.77亿元，较上日的8,549.90亿元增涨；其中，隔夜品种成交7,360.86亿元，上日为7,196.90亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。