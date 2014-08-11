《路透晚报》--8月11日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国7月通胀保持平稳，为货币政策继续定向发力创造空间

中国7月CPI同比涨幅持稳、PPI降幅收窄。虽然未来猪肉等食品价格可能推动物价呈上行趋势，但整体通胀仍属平稳，从而为货币政策进一步定向调控，降低社会融资成本创造了空间。中国央行在稳健货币政策前提下，预计会继续采取定向宽松为经济稳增长夯实基础。但分析师对于政策放松力度市场看法不一，既有观点认为全面降息窗口已经临近，亦有预期下半年宽松力度恐不及上半年。

--中国财政：7月财政收支增幅趋均衡，中央财政增收仍较困难

在中国经济明显企稳之后，7月财政收支增幅亦趋于均衡。财政部 周一公布7月全国财政收入同比增长6.9%；支出增速明显回落至9.6%，结束此前为稳增长连 续两个月增速高达20%以上的局面。

--《分析》中国营改增扩围将惠及房地产业，兼具一石二鸟功效

中国楼市向下的风标已让地方政府如坐针毡，相较各地陆续悄悄取消限购，部分地区甚至用财政资金补贴购房者的救市行为，中国明年将对建筑和房地产业实施的营业税改增值税，对房地产业而言或许更具一石二鸟功效。

--中国国务院：支持盘活现有铁路用地，鼓励新建铁路站场土地综合开发

中国国务院日前表示，支持铁路建设与新型城镇化相结合，对铁路站场及毗邻地区特定范围内的土地实施综合开发利用，支持盘活现有铁路用地推动土地综合开发，亦鼓励新建铁路站场实施土地综合开发。

--香港财政司长： 将下调今年经济预测，忧政局不稳或惹来金融风暴 香港财政司司长曾俊华表示，香港第二季经济按年增长较首季为慢，按季更出现收缩，并需要下调今年全年的经济增长预测。

--中国国土部：将农村宅基地和集体建设用地纳入不动产统一登记

中国国土资源部等五部委周日联合下发通知称，加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作，明确将宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证纳入不动产统一登记制度的实施进程。这是国务院同意建立不动产登记工作部际联席会议制度以来，有关部门首次联合发文。

--中国经济：专家称房地产税或2017年实施，商业地产证券化是创新方向

中国财政部财政科学研究所所长贾康近日在博鳌房地产论坛上称，财税改革已经拉开帷幕，房地产税作为财税改革的重点之一，或要在2016年年底前把房产税立法定下来，在2017年实施。

【金融】

--中国金融：央行研究局称出台存款保险制度准备工作基本就绪

中国人民银行研究局首席经济学家马骏近日表示，目前存款保险制度出台的各项准备工作基本就绪。存款保险制度将对银行实行全覆盖，并且银行推出存款保险制度不分先后。

中国央行：增再贴现额度120亿元，用于支持扩大三农、小微信贷投放

中国央行周五表示，对部分分支行增加再贴现额度120亿元人民币，要求全部用于支持金融机构扩大“三农”(农业、农民、农村)、小微企业信贷投放。

【固定收益】

--《中国新债预测》国开行四期债收益率料接近或略低于二级，市场分歧不大

中国国家开发银行 周二将招标增发四期固息金融债。路透调查显示，近期一二级市场均较为平淡，机构对新债预期分歧不大，因资金格局均衡，预计明日新债需求偏中性，收益率定位接近或略低于二级水平。

--中国债市：IRS小幅下行后回稳，仍待预期重构后明确方向

中国银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一承接上周五的跌势一度小幅下行，但明显动力不足随后回稳；目前基本面、资金面及政策面都相对稳定，IRS想象空间有限令波幅明显收敛，后市仍有待预期重构后明确方向。

--中国债市动态：现券延续僵持局面，市场待新刺激因素激活

中国银行间市场现券周一早盘延续僵持局面，现券几无波动且成交平淡，IRS虽一度小跌，但随后亦回稳，在基本面、资金面及政策面没有更多预期外信息的情况下，机构观望气氛不散，市场仍待新刺激因素激活。

--中国货币市场：隔夜利率跌回3%以下，资金供给较均衡机构预期暂平稳

中国银行间货币市场主要回购利率周一继续走低，其中隔夜利率继续跌回到3%以下。交易员表示，今日资金供给较为均衡，场内各期限品种拆借难度并不大，虽然本周将面临新股申购、存款准备金上缴等因素干扰，但机构流动性预期仍较平稳。

--新债招标：宁夏三期自发自还地方债中标利率均接近国债水平

周一招标的中国宁夏回族自治区自发自还地方债利率仍接近国债水平。业内人士透露，宁夏的三期自发自还地方债中，五年期品种中标利率3.98%，七年为4.17%，10年为4.26%。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价续涨，但购汇需求令升幅收窄

中国人民币兑美元周一续升。隔夜美元走低，中间价亦连续第三天走升至近一个月高点。即期开盘随之跳涨后，有部分美元空头获利平盘，且美元价格下跌也吸引部分客盘购汇，令早盘涨势收窄。

--《离岸人民币综述》RQFII借沪港通先进“秋爽”季，额度利用仍须快马加鞭

尽管沪港通金秋十月才开闸，然不少迫不及待的境外机构已在近两个月间偷步提前部署A股，借道QFII(合格境外机构投资者)及RQFII（人民币合格境外投资者）额度，尤以RQFII-ETF受到涌港资金的青睐。然沪港通的开闸引资，给RQFII产品既带来空间亦带来挑战，握有最大份额的中资机构尤应快马加鞭把握好发展窗口。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1.4%至8个月新高，受通胀数据温和及外围普涨激励

中国股市沪综指周一收升1.4%至8个月新高，受通胀数据温和及外围普涨激励。分析师指出，今日个股重回活跃态势，市场强势调整特征明显，但后市仍需充分蓄势整理后才能有效突破2,250点一线压力位。

--中国证券：三类机构资管业务将统一监管，非标业务需子公司运作--消息

在中国证监会4月起将券商、基金及期货公司统一纳入机构部监管后，下一步动作将是把原本分散的监管体系纳入统一监管。多位消息人士透露，证监会已草拟了涵盖券商、基金及期货公司三类机构的私募资产管理新规定，近期正在小规模征求意见，其中一个亮点就是非标业务应设立独立子公司来运作。

--《焦点》中国国家电网公司悄悄打造欧盟的区域性输配电网络

欧盟执委会长期以来一直希望欧洲大陆电网能够统一协调运作，这样可以提高效率并保证供电安全，但迄今进展甚微。不过在中国国家电网公司的帮助下，欧盟建立区域性电力网络的梦想可能很快变成现实。

--台湾个股：兆丰金控称多家主权基金抢增持至4.99%，今年获利可望破250亿台币

台湾兆丰金控周一表示，现有股东挪威、瑞典、阿布达比、新加坡及沙乌地阿拉伯等主权基金对增持兆丰金非常有兴趣，欲增持股权至4.99%成为策略性投资人。此外，原总座徐光曦离别致词称，今年兆丰金获利至少超过250亿台币，股价应该可以突破30台币。

--乍得将与中国石油争议诉诸国际仲裁

乍得一名高级官员称，该国计划将与中国石油集团的争议诉诸巴黎仲裁庭。之前该国指称中国石油集团违反环保法规并要求该公司赔偿12亿美元，但双方协商陷入停滞。

中国个股：委内瑞拉国有油企PDVSA改用中信银行账户收款