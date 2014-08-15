香港经济：第二季GDP按年增速减慢至1.8%，全年增长预测下修至2-3%

上海车展：中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
路透香港8月15日 - 香港政府周五公布，今年第二季本地生产总值（GDP）按年增长1.8%，比上季2.6%的增速放缓，也是自2012年第三季以来最慢的增长，主要受到旅客消费急跌，以及内部需求同告放缓所拖累。政府并将全年经济增长预测下修至2-3%。
经季节性调整后，第二季GDP按季下降0.1%，较上季0.3%增幅出现收缩。
政府经济顾问陈李蔼伦在新闻稿称，“下半年内部需求料只会维持颇为缓慢的增长步伐。随着经济增长在最近数季放缓，本地消费意欲可能会转趋审慎。”
至于环球经济料仍会处于温和的复苏轨道，加上内地经济改善，应可为香港带来较为明朗的出口前景，惟出口回升的幅度或仍会受制于先进市场微弱复苏的影响。
政府表示，考虑到上半年的经济表现较预期差，需要下调2014年的全年经济增长预测至2-3%，原为3-4%。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1