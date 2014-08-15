香港经济：第二季GDP按年增速减慢至1.8%，全年增长预测下修至2-3%

路透香港8月15日 - 香港政府周五公布，今年第二季本地生产总值（GDP）按年增长1.8%，比上季2.6%的增速放缓，也是自2012年第三季以来最慢的增长，主要受到旅客消费急跌，以及内部需求同告放缓所拖累。政府并将全年经济增长预测下修至2-3%。

经季节性调整后，第二季GDP按季下降0.1%，较上季0.3%增幅出现收缩。

政府经济顾问陈李蔼伦在新闻稿称，“下半年内部需求料只会维持颇为缓慢的增长步伐。随着经济增长在最近数季放缓，本地消费意欲可能会转趋审慎。”

至于环球经济料仍会处于温和的复苏轨道，加上内地经济改善，应可为香港带来较为明朗的出口前景，惟出口回升的幅度或仍会受制于先进市场微弱复苏的影响。

政府表示，考虑到上半年的经济表现较预期差，需要下调2014年的全年经济增长预测至2-3%，原为3-4%。（完）

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