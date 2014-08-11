《中国债市每日综述》现券沉闷变化不大IRS小跌，淡定对待再贴现额度扩张

* 现券沉闷变化不大，IRS小跌

* CPI符预期+再贴现新增额度较小

* 上述消息未能打破近期现券僵持市况

* 机构关注7月信贷数据及资金价格定位等

路透北京8月11日 - 中国银行间市场周一现券收益率波动极小，延续近期观望的浓厚情绪；交易员表示，上周末公布的CPI等数据符合预期，而央行新增再贴现额度量级较小，均未能提供市场进一步的走向。

相对较为沉闷的现券表现，今日的人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)因七天回购定盘利率 回落，及再贴现额度增加消息等影响走势震荡，尾盘位置较上交易日小幅下行。

今日七天回购定盘利率报3.40%，上周五为3.54%。

“ (现券)陆陆续续有买卖盘，但整体成交不多，收益率没有什么波动，”上海一银行交易员称，“相比之下IRS今天算是更活跃一些吧，比上周五小跌。”

他认为，上周五中国央行虽然公布120亿元人民币的再贴现额度，但规模较小，也难说明货币政策基调有松动，所以现券基本没有理会上述消息。

中国央行上周五表示，对部分分支行增加再贴现额度120亿元人民币，要求全部用于支持金融机构扩大“三农”(农业、农民、农村)、小微企业信贷投放。

北京一券商交易员指出，上周末公布数据基本在预期之中，亦很难推动现券走出明显方向。

中国7月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅持稳、工业生产者出厂价格指数(PPI)降幅收窄。虽然未来猪肉等食品价格可能推动物价呈上行趋势，但整体通胀仍属平稳，从而为货币政策进一步定向调控，降低社会融资成本创造了空间。

对于后市走向，上述银行交易员表示，除了看7月信贷数据等短期因素外，对下半年资金价格定位也很关注，待看回购利率中枢是否将较二季度上移，及各资金期限利差情况。

剩余期限约6.43年的国开行固息债140203券最新报价收益率 在5.0897%/5.0756%，上日尾盘为5.0994%/5.0722%。

中金所目前成交最多的五年期国债期货合约TF1409 今日收报92.970元，较上日结算价跌0.018元，或0.02%。

**主要回购利率全线小跌，资金供给较均衡**

中国银行间货币市场主要回购利率 继续走低，其中隔夜利率仍位于3%下方。交易员表示，今日资金供给较为均衡，场内各期限品种拆借难度并不大，虽然本周将面临新股申购、存款准备金上缴等因素干扰，但机构流动性预期仍较平稳。

他们并提到，央行公开市场料将延续小幅回笼态势，近期操作料将逐步趋于稳定；同时央行增加再贴现额度投放基础货币，表明短期内仍将坚持定向微调的基调不变。

“比较均衡吧，资金都不难借，”上海一银行交易员称，跟上周比没什么明显的变化，本周主要关注央行公开市场操作及新股申购对资金面的干扰，此外周五还面临例行存款准备金上缴，但估计影响也不大。

她并指出，较之7月末的一批新股申购，本期新股冻结资金量并不算大，且资金仍维持在银行体系内部，料对流动性影响有限，而央行公开市场也将逐步着力稳定市场预期，大幅转向的可能性亦较小。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。 ;此外，周三、周四将有两只新股申购，欲浏览中国已公布新股发行上市日程表,请点选

此外，对于央行增加再贴现额度的投放，东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，“120亿相当于基础货币投放120亿，也相当于公开市场净投放120亿，只是这个再贴现的价格是央行定的，倾向于定向工具”。

他并认为，在当前总量宽松的环境下,有理由认为央行是有意在维持公开市场平衡的前提下通过非公开的政策工具引导资金流向实体经济，促成融资成本的有效下降。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,440.77亿元，较上日的8,549.90亿元增涨；其中，隔夜品种成交7,360.86亿元，上日为7,196.90亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9557 2.9888 -3.31 7,360.86

七天 3.4252 3.4740 -4.88 1,416.09

14天 3.6001 3.6567 -5.66 492.35

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.2400 2.8900 -65.00 2,770.46

七天 3.7300 3.4750 +25.50 371.55

14天 3.8200 3.0000 +82.00 27.43

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9700 3.1000 -13.00 --

七天 3.4000 3.5400 -14.00 --

14天 3.6000 3.6300 -3.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.9550 3.0010 -4.60 --

七天 3.4200 3.4570 -3.70 --

三个月 4.6916 4.6921 -0.05 --