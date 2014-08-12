台湾货币市场：8月12日及本提存期资金预期变化一览表

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人

路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。