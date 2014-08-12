台湾货币市场：8月12日及本提存期资金预期变化一览表

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透台北8月12日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,032亿台币。 --99甲7期公债付息14亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)8,809.85亿台币： 08/13 2,235.25亿台币 08/14 2,236.8亿台币 08/15 759.5亿台币 08/18 4,331.5亿台币 08/19 1,850.2亿台币 08/20 16亿台币 08/21 7,848.8亿台币 08/22 2,788亿台币 08/25 204亿台币 08/26 4,722.1亿台币 08/27 2,729.50亿台币 08/28 3,958.5亿台币 08/29 1,077亿台币 09/01 2,117.7亿台币 09/02 1,046.5亿台币 09/03 888.5亿台币 --公债到期64.5亿台币。 08/13： 98甲5期公债付息 12.75亿台币 08/14： 97甲5期公债付息 15.75亿台币 08/16： 91甲7期公债付息 15亿台币 08/22： 100甲8期公债付息 11.25亿台币 08/24： 101甲8期公债付息 9.75亿台币 --国库券到期300亿台币。 08/13：财102-9期国库券到期，金额300亿台币。 **紧缩因素： --8/14：财政部发行103-8期182天国库券，金额预定200亿台币，8/13标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 高洁如)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。