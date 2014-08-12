《热点聚焦》美国大型企业聘雇成长脚步落后获利营收增速

路透华盛顿8月11日 - 根据路透对企业数据的一项分析，在企业因全球化及技术进步等因素提高营运效率而从中获益之际，自本世纪初以来，美国大型企业的聘雇成长远落后于营收与营业利润的增速。

从2001年到2013年，经通胀调整后，美国100家大型上市公司营收成长了71%，经通胀调整的营业利润大增150%。企业财务公告的全球员工人数则增加31%。

这些企业的全球员工数增长速度高于美国整体聘雇，但是从企业公布的资讯，无法确定有多少是在美国以外聘雇。

从个别企业的资讯可以看出，大量新创造出的工作岗位是在海外，尤其是因为这段时期有不少原先属于美国及公司内部的工作，改成外包及迁往海外。此外，海外市场的销售有可观的成长，进而使得海外业务有所扩张。

数据突显出奥巴马政府及美国联邦储备理事会(美联储/FED)所面临的重大问题，即美国制造业和其他行业提供优渥待遇工作的能力，基本上已因全球经济面貌的改变而受损，而全球经济早在2008-2009年爆发危机之前便已发生变化，在这之后更是不可同日而语。解决之道可能对经济政策决议造成重大影响，像是美联储要多久维持极低利率以刺激就业成长。

美联储主席叶伦曾说过国家的收入稳定地从劳力流向资本，同时一些决策人士担心变化有多大还不得而知。

“我们必须弄明白在结构层面上到底正发生着什么...美国是否真的从根本上出现了改变？”亚特兰大联储总裁洛克哈特上个月说道，指出“就业市场两极分化”可能变得愈发根深蒂固。这意味着美国社会的一端是存在大量的低收入工作群体，而另一端则是高薪管理者、专业人士和技术人员，而中间的中产阶层则出现了永久性的缺失。这种现象对于国家的整体购买能力和经济增长都构成潜在的拖累。

汤森路透Eikon系统采集了以营收计150家最大上市公司的数据。银行和金融公司被排除在外，因为他们的财报编纂方式有别于其它公司。

还有一些公司也被排除在外，比如能源投资公司Energy Transfer Equity，因为他们的过往营收纪录无法追溯到足够远的时间，或者是因为他们进行的分拆等企业活动使报表复杂，难具比对价值。

最终的名单包含100家大型公司，覆盖了行业领域的多个方面，包括消费业巨头沃尔玛 和麦当劳 ，老牌工业企业卡特彼勒 和通用汽车，以及科技业巨头IBM 和微软 等等。

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谷歌(Google) 亦包括在内，但公司公开的资料并未包含2001年及2002年的员工数目，公司亦拒绝提供这两年的数据。谷歌2013年全职员工人数达47,756人。

在这段研究期间，上述百大企业员工人数仅于2009年一年下滑1.33%，当时为金融危机肆虐及伴随而来的经济衰退最严重的时期。

**TYSON员工人数下降**

但其中30家企业即便获利及营收大幅增长，在2001-2013年期间实际上仍裁撤员工。

举例来说，在2001-2013年间，Verizon 由一家电话业者持续进行改造，进而转型为无线电话及网络服务业者。Verizon经通胀调整后年营业利润增长逾倍，但与此同时公司人力却缩减逾30%。 肉品供应商Tyson Foods 的成长是透过一连串的战略性购并和技术来达到规模效益。举例而言，技术可以提高牛屠体产肉量。该公司在2002年至2013年之间，经通胀调整的营业利润增加了20%，经通胀调整的营收也成长了14%。然其员工数同时期却减少了4.2%。

虽然快速成长的科技公司在同期带领就业成长，但随着这些公司日益茁状，聘雇势头却可能不会持续下去。举例而言，苹果 和亚马逊(Amazon.com)在12年间将员工人数提高约九倍后，聘雇速度已有所放缓。

布鲁金斯学会的学者Robert Litan一直专研老企业的雇用情况。他表示，2001年的衰退是一个转折点，当时企业开始透过更有效的全球供应链、技术及将美国工作外包等方式来更加积极地管理员工数。

近期他和经济学家Ian Hathaway共同撰写的分析显示，美国经济和就业益发由老企业所掌控，这暗示大型老字号企业的雇佣决定对整体就业情况益发重要。

这本身可能就是个问题。如果美国没有找到鼓励创业的办法，以及找出帮助初创企业成功发展的办法，那么其创造就业岗位的能力也可能大受打击。

“我们不能仰赖财富500强企业来吸纳所有的人力。这不是这些企业所做的事，”Litan表示。

**就业趋势变化被掩盖**

企业人士和外部分析师表示，有好几个互补因素在发挥作用：全球化和外包、节省人力技术的投资，以及更传统的透过购并及规模来提高效率。

上述因素大部分是有利于美国和全球经济的--例如中国廉价劳动力生产的产品增加，使得过去20年电脑和电视价格大幅下降，这对于消费者而言是好事。但这可能只是部分抵消许多家庭因丢失高收入制造业或其他行业工作而受到的影响。

多年前就开始出现一些就业趋势，但可能并不明显，因为人口构成的变化掩盖了这些趋势。比如，白宫经济顾问福尔曼最近指出，劳动力人口中女性数量的增加，让家庭收入在1990年代不断上升。

一些分析师提醒称，难以根据大型企业数据得出普遍性结论。

美国商会先进技术与创新中心主管David Chavern指出，在1990年代，企业减少了“非核心”业务，例如内部安保。在规模较小企业，这类业务可以增加就业。

全球贸易和物流的进步，让苹果这类公司能够依靠合约商来进行生产。像中国的富士康就为苹果代工iPhone、iPad和其他产品。

在这种情况下，苹果的常规员工数量，并不能反映很多依赖该公司来就业的人数。过去12年里，苹果的员工数量增长到了原先的逾八倍，达到超过8万人。但富士康科技集团旗下台湾上市公司--鸿海精密 报告的员工人数增长更快，从2001年的只有1,528人增至超过100万人。富士康为许多企业都从事代工业务，但该公司成长的一个重要环节就是苹果的订单。

美国经济的另外一个特点，体现为中小型企业推动了大部分就业成长。例如，Verizon减少了呼叫中心员工人数，因现在的互联网初创企业已经免费提供411查号服务。网页设计和技术咨询等工作，交给自由职业者的情况, 不亚于由大公司内部员工处理。

咨询公司Macroeconomic Advisers高级董事总经理Joel Prakken说，科技可能会让大型公司表现良好，但也会“带给雇员其他的成功机会。”

**高薪工作**

公司的财务报告中未被要求纳入薪资数据，因此相关分析不能涵盖薪资趋势。

但面对整体薪资增长停滞的局面，有人担心薪资的两极分化日渐严重。根据美国劳工统计局的数据，从2001年到2013年期间，受雇于10类薪资最高工种的人数下降了4%，而同期基于通胀调整后的计算，这些人员的总体薪资水平上涨了28%。同样时间段，受雇于10类薪资最低工种的人数增加了近15%，而他们经通胀调整后的薪资水平下滑5.5%。

一些高端制造业和研究领域经常被视为影响美国就业和薪资增长的关键因素，但也正是在这些行业，营收和获利表现与用工需求的背离状况也愈发明显。

“不管你乐见与否，全球经济的现状就是，一小部分高技能人才和资本投资收获了生产率提升带来的好处，”塔克商学院的教授Matthew Slaughter说道。(完)