全球金市：股市走坚打压现货金下滑，投资人关注中东和乌克兰局势

《汇市简讯》美元/韩元难以持坚，尽管美国10年期公债收益率上扬
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
“经济数据和实货市场当前并未支撑金价。只要地缘政治紧张情势依旧，则金价会在1,280-1,325美元之间波动。”
乌克兰紧张局势缓和，提振美股上扬，带动亚股周一走高；不过伊拉克等其他地缘政治热点地区的冲突限制亚股涨势。
乌克兰顿涅茨克市郊周日遭炮击，乌克兰政府军加紧围困这个反叛势力据点，并且呼吁亲俄分裂分子投降。
美军连续第三天发动空中打击，在埃尔比勒附近打击了伊斯兰国的武装卡车和迫击炮阵地。以色列和巴勒斯坦周日同意接受埃及的提议，在加沙地带自2100GMT开始新一轮的72小时停火。
据上周五美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，尽管避险情绪盛行，投机客在截至8月5日的当周减少黄金期货和期权多头押注。
中国和印度的现货买盘依然迟缓，而美国的经济数据强劲，引发紧缩货币政策的疑虑。
汇丰分析师在报告中称，“地缘政治紧张情势减轻的可能性，或使得金价极易下跌，因6月中以来黄金积累的溢价或回吐。”
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价格 变动 涨跌%
现货金 1307.09 -2.25 -0.17
现货银 19.87 -0.04 -0.2
现货铂金 1467.3 -5.1 -0.35
现货钯金 856.25 -1.95 -0.23
COMEX期金 1308.5 -2.5 -0.19
COMEX期银 19.885 -0.056 -0.28
汇率
欧元/美元 1.3395
美元指数 81.447
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
0223GMT * 美元/韩元难以持坚，尽管10年期美国公债收益率升至2.32% * 从开盘价1,134.7回落至1,132.2，降低了产生看涨信号的机率 * 美元/其他亚币同样未能利用美元隔夜坚挺的优势 * 美元/日圆涨势消退，欧元/美元小幅反弹，但澳元/美元下挫 * 美元未能在亚洲时段上扬，表明乐观情绪犹存 * 对美国税改计划的憧憬可能取决于医改法案投票结果(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。