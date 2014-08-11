全球金市：股市走坚打压现货金下滑，投资人关注中东和乌克兰局势

“经济数据和实货市场当前并未支撑金价。只要地缘政治紧张情势依旧，则金价会在1,280-1,325美元之间波动。”

乌克兰紧张局势缓和，提振美股上扬，带动亚股周一走高；不过伊拉克等其他地缘政治热点地区的冲突限制亚股涨势。

乌克兰顿涅茨克市郊周日遭炮击，乌克兰政府军加紧围困这个反叛势力据点，并且呼吁亲俄分裂分子投降。

美军连续第三天发动空中打击，在埃尔比勒附近打击了伊斯兰国的武装卡车和迫击炮阵地。以色列和巴勒斯坦周日同意接受埃及的提议，在加沙地带自2100GMT开始新一轮的72小时停火。

据上周五美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，尽管避险情绪盛行，投机客在截至8月5日的当周减少黄金期货和期权多头押注。

中国和印度的现货买盘依然迟缓，而美国的经济数据强劲，引发紧缩货币政策的疑虑。

汇丰分析师在报告中称，“地缘政治紧张情势减轻的可能性，或使得金价极易下跌，因6月中以来黄金积累的溢价或回吐。”

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价格 变动 涨跌%

现货金 1307.09 -2.25 -0.17

现货银 19.87 -0.04 -0.2

现货铂金 1467.3 -5.1 -0.35

现货钯金 856.25 -1.95 -0.23

COMEX期金 1308.5 -2.5 -0.19

COMEX期银 19.885 -0.056 -0.28

汇率

欧元/美元 1.3395

美元指数 81.447