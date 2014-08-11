全球经济：美国和全球迄今复苏状况令人失望--FED副主席费舍尔

他表示，生产力成长放缓及劳动力参与率降低是否是美国经济的短期特征仍不确定，这将使得经济成长、通胀及劳动和生产市场的闲置情况变得难以预估。

他称，如今美联储资产负债表上有超过4万亿美元的资产，这使得短期利率的管控变得更加困难。他并称，他认为美联储已发展出一套工具，例如隔夜银行准备金付息，这在管理目标利率上将会取得成功。

自从危机爆发以来，央行官员对于在确保金融稳定方面所扮演的角色也益发关切。