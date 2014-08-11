全球经济：美国和全球迄今复苏状况令人失望--FED副主席费舍尔

EIA库存周报：美国上周原油库存减少364.1万桶，预估为减少166.1万桶
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
他表示，生产力成长放缓及劳动力参与率降低是否是美国经济的短期特征仍不确定，这将使得经济成长、通胀及劳动和生产市场的闲置情况变得难以预估。
他称，如今美联储资产负债表上有超过4万亿美元的资产，这使得短期利率的管控变得更加困难。他并称，他认为美联储已发展出一套工具，例如隔夜银行准备金付息，这在管理目标利率上将会取得成功。
自从危机爆发以来，央行官员对于在确保金融稳定方面所扮演的角色也益发关切。
费舍尔认为，宏观审慎和监管工具应该是金融稳定的第一道防线。货币政策工具，例如升息，则应该是最后手段。(完) (编译 艾茂林/洪曦/戴素萍 审校 蔡美珍)
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，汽油和馏分油库存意外增加。
路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM