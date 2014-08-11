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货币新闻 | 2014年 8月 11日 星期一 15:43 BJT

台湾新债：新北市政府91天期市库券将于19日标售，为地方政府首例

路透台北8月11日 - 台湾新北市政府周一表示，新北市政府的首期市库券将于下周二(19日)委托台湾银行标售，金额100亿台币，天期为91天；这是台湾的地方政府发行市库券的首例。

新北市政府财政局一位不愿具名的官员表示，8月19日当天投标，当天即会有结果。发行日期为21日，到期日为今年11月20日。

财政局表示，目前符合票券金融管理法规定可办理短期票券业务之票券商，均可直接参加市库券投标；标售方式采单一利率标，按贴现方式公开标售发行，最低投标金额为500万元。 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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