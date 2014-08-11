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货币新闻 | 2014年 8月 11日 星期一 16:25 BJT

香港股市：受地产股引领收升，沪综指和美股上扬提供助力

华润置地 是恒生指数中涨幅最大的个股，跳升5.7%。中国海外发展 攀升3.1%。

在香港上市的规模小一些的其它中资地产商也上涨，有报导称有更多城市和省份在放宽房屋限购政策。

香港本地的地产商也上涨，因上周出炉的数据显示香港6月住宅价格已经连续第二个月刷新纪录高位。

恒基地产 跳升4.8%，长江实业 上涨2.7%。（完）
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