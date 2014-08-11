路透伦敦8月11日 - 以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：上周蜡烛图上出现锤子线后，欧元/美元回落，不过依然在阻力位1.3475下方，而克服这个阻力，才能有更强力的回升。欧元需回升突破1.3500，才能上看1.3570和1.3640目标。支撑位在上周低点1.3333。
美元/日圆：仍易受美国公债收益率影响。上周在103.00/10日圆受阻后，美元回落，但在101区间的中段寻得支撑。但没有迹象显示美元/日圆不会继续留在过去六个月的大区间内。阻力位在103.00，支撑位在101.20。
欧元/英镑：欧元似乎暂时找到了短线底部，但需要上穿0.8000，才会先行升向0.8030，之后是5月低位0.8085。下档支撑在0.7920和上个月低位0.7874。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3392 1.3410 -0.13 -2.57 1.3745
美元/日圆 102.06 102.04 +0.02 -3.08 105.30
欧元/日圆 136.66 136.78 -0.09 -5.51 144.63
美元/瑞郎 0.9059 0.9051 +0.09 +1.47 0.8928
英镑/美元 1.6786 1.6772 +0.08 +1.39 1.6556
美元/加元 1.0972 1.0971 +0.01 +3.31 1.0620
澳元/美元 0.9272 0.9277 -0.05 +4.03 0.8913
新西兰元/美元 0.8466 0.8456 +0.12 +3.17 0.8206
欧元/瑞郎 1.2133 1.2143 -0.08 -1.12 1.2271
欧元/英镑 0.7978 0.7996 -0.23 -3.84 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2347 9.2375 -0.03 +4.38 8.8474
美元/挪威克朗 6.2417 6.2342 +0.12 +2.89 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 洪曦; 审校 蔡美珍)