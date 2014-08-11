中国债市：IRS小幅下行后回稳，仍待预期重构后明确方向

路透上海8月11日 - 中国银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一承接上周五的跌势一度小幅下行，但明显动力不足随后回稳；目前基本面、资金面及政策面都相对稳定，IRS想象空间有限令波幅明显收敛，后市仍有待预期重构后明确方向。
交易员并指出，上周五晚间有关央行进行再贴现操作的消息公布后，IRS在随后的一波交易中稍有回落，但由于再贴现的整体规模有限，更多只是政策的导向意义，因此影响很快弱化。
“(IRS)和上周五(再贴现)消息出来后的水平差不多，周五晚上还折腾到挺晚的，(交易)到差不多七点半吧，有些外资行喜欢这么搞，”上海一券商交易员称。
中国央行上周五表示，对部分分支行增加再贴现额度120亿元人民币，要求全部用于支持金融机构扩大“三农”(农业、农民、农村)、小微企业信贷投放。
上述交易员并谈到，最近人民币汇价重现稳步升值，可关注是否会再度引发海外资金流入以及对流动性的影响。
而上海一银行交易员认为，近日七天回购定盘利率震荡走低，后续能否继续向下拓展空间以及对IRS的拉动作用亦值得关注。
今日七天回购定盘利率 报3.40%，上周五为3.54%。
银行间货币市场主要回购利率 周一继续走低，其中隔夜利率续跌回到3%以下。交易员表示，今日资金供给较为均衡，场内各期限品种拆借难度并不大，虽然本周将面临新股申购、存款准备金上缴等因素干扰，但机构流动性预期仍较平稳。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 3.6013/3.7073 3.6550/3.7303 3.8630/3.9490 4.0570/4.1463 4.0625/4.3309
上日 3.6173/3.7180 3.6580/3.7443 3.8790/3.9660 4.0780/4.1700 4.0837/4.3727
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变动 -0.0160/-0.0107 -0.0030/-0.0140 -0.0160/-0.0170 -0.0210/-0.0237 -0.0212/-0.0418
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年7月人民币IRS成交的名义本金总额为3,035.98亿元，较6月的3,008.32亿元稍增。(完)
(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)