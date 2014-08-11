欧洲已公布经济指标--2014/8/11

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第二季 +0.8 p +0.8 f +3.1 p 德国 第一季 +0.8 f +0.4 f +2.5 f 法国 第一季 +0.0 f +0.2 f -- 意大利 第二季 -0.2 p -0.1 r -0.3 p 消费者物价指数(CPI) 英国 6月 +0.2 p -0.1 f +1.9 p 德国 7月 +0.3 p +0.3 f +0.8 p 法国(HICP) 6月 +0.0 +0.0 f +0.6 意大利(HICP) 7月 -2.1 p +0.1 f 持平 p 生产者物价指数(PPI) 英国 6月 -0.2 u-p -0.1 u-f +0.2 u-p 德国 6月 持平 -0.2 -0.7 法国 6月 持平 -0.5 +0.5 意大利 6月 +0.1 p -0.1 r -1.6 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 3-5月 6.5 6.8 德国 7月 6.7 @ 6.7 @ 法国 第一季 10.1 p 10.1 r 意大利 6月 12.3 @ 12.6 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)