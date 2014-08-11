中国企业：上半年并购意欲下降，惟前景正面且并购能力上升--毕马威

路透香港8月11日 - 会计师行毕马威周一称，今年上半年中国企业的并购意欲有所下降，不过由于国家的改革措施及整体宏观经济环境的转变，前景仍然正面，而企业的并购能力仍在提升。

毕马威最新发表的并购预测（M&A Predictor）显示，中国企业对并购的意欲（按预测的远期市盈率衡量）在今年1-6月期间下降了6%，相当于在过去12个月仅上升了8%，而全球的并购意欲则较去年同期上升了16%。

“中国的市场气氛近期受到多个因素打击，影响了本地投资者的意欲以及中国市场对环球基金经理的相对吸引力。”毕马威中国投资谘询服务主管张浩柏（Rupert Chamberlain）称，“高调的反贪腐活动、将楼价稳定在可负担水平及维持出口竞争力等措施，拉低了市场各方面的需求并削弱了企业的利润能力。”

但他指出，“另一方面，以提高本地企业的竞争力为目标之一的国企改革计划，以及宏观因素如人口结构、城市化及新技术所推动的长远发展趋势，将继续吸引相当数量的资金投资于个别行业，所以我们对中国并购市场的短期前景仍然持正面的看法。”

至于企业进行并购的能力，即以净负债与扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）的比率计算，中国按年上升17%，高于全球同期录得的13%升幅。不过，这还未带来更多的交易，并购活动仍然呈下跌趋势。

**境外并购交易价量双降**

海外并购方面，根据毕马威的分析，2014年上半年中国向境外的并购交易金额同比下跌4%至356亿美元，而交易数量亦下跌近25%至167宗。海外并购的重点交易包括多宗在澳洲、加拿大及秘鲁投资天然资源的项目。

而中国境内的并购交易数量及金额均告大幅下跌。2014年上半年共录得204宗交易, 较去年同期的280宗下跌27%，交易金额减少24%至108亿美元。

消费品及服务在今年上半年中国境内并购的交易中领先于其他行业。虽然有关交易金额较2013年同期轻微下跌，但业务分散的消费品及服务业仍出现一些相当大规模的并购交易。此外，物料行业的交易也在2014年逆市录得增长。

毕马威香港并购谘询服务主管方思礼（Jeremy Fearnley）称，中国继续支持本地企业向外扩展的意向，从5月8日起放宽对需要发改委批准的3亿至10亿美元交易的限制。这将使中国企业在激烈竞投的情况下表现得更加积极。

“不过，基于境内借贷对资本要求的限制，资金短缺问题仍然存在，所以我们预期境外交易将会更加依赖离岸债务及股权融资，由于贷款人普遍较为进取，因此借贷成本也较低。”他说。

就行业而言，毕马威称，预期消费类别仍然会是境外或境内并购场上的焦点，因为跨国公司、本地企业及私募基金都会进行投资，希望在中国不断增长的中产阶级群体中分一杯羹。（完）