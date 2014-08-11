《路透晚报》--8月11日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高2.4%创四个月最大单日涨幅，乌克兰局势缓和

日本股市周一录得四个月来单日最大涨幅，因为乌克兰紧张情势缓解，并且日圆在上周大幅走高后回落，提振出口类股上扬。

日经指数跳升2.4%，收报15,130.52点，创4月中以来最大单日百分比涨幅。该指数在上周五重挫后收复大部分失地。

--中国股市：沪综指收升1.4%至8个月新高，受通胀数据温和及外围普涨激励

中国股市沪综指周一收升1.4%至8个月新高，受通胀数据温和及外围普涨激励。分析师指出，今日个股重回活跃态势，市场强势调整特征明显，但后市仍需充分蓄势整理后才能有效突破2,250点一线压力位。

沪综指收报2,224.654点，涨30.229点或1.38%，此前收盘高点为2013年12月10日2,237.49点；上证A股今日成交1,259亿元人民币，上交易日为1,096亿元。

--香港股市：受地产股引领收升，沪综指和美股上扬提供助力

香港股市周一稳步上涨，地产股引领升势，沪综指收盘创八个月新高，扶助此间市场。香港股市还受到美国股市周五上涨的推动，后者是因乌克兰局势缓解而升高。

恒生指数收盘上扬1.3%至24,646.02点，恒生国企指数劲涨1.9%。

--汇市：日圆脱离上周高位，地缘政治局势缓和令避险需求下降

日圆兑美元下滑，从上周尾段触及的高位回落，因地缘政治紧张局势有所缓和，打压了市场对避险日圆的需求。

0852GMT，美元兑日圆小涨0.04%至102.08，自上周五的两周低位101.51反弹。美元兑欧元也上涨，欧元跌0.18%至1.3386美元。

--欧元债市：德债收益率弹离纪录低位，因乌克兰及中东紧张情势缓和

德国公债收益率(殖利率)周一弹离纪录低位；俄罗斯周五晚间称在乌克兰边境进行的军事演习结束，使得进驻避险资产的资金受到抑制。

德债期货跌23个跳动点至149.25，德国10年期公债收益率上涨两个基点至1.07%。上周五该收益率创纪录低位1.024%。

--金属期市：伦敦期铜持稳7,000美元附近，地缘政治风险降温

伦敦期铜持稳，因俄罗斯宣布军演结束后，围绕乌克兰的紧张情势缓解，对于风险的偏好升温，而关于中国经济前景的乐观情绪也支撑需求。

LME三个月期铜在7,000美元附近徘徊，0718GMT时交投于每吨6,997.50美元，基本持平。

--国际油市：布兰特原油跌破105美元，地缘政治风险疑虑消退

布兰特原油跌破每桶105美元，但脱离周五触及的一周高点，因美国介入伊拉克缓解了伊国供应受扰风险的疑虑。

0858 GMT，布兰特原油9月合约跌0.18美元，至每桶104.84美元。该合约在上周五盘中曾上涨逾1美元，触及一周高点106.85美元，结算价则下跌0.42美元。美国原油期货上涨0.12美元至每桶97.77美元。

--全球金市：股市走坚打压现货金下滑，投资人关注中东和乌克兰局势

现货金周一下滑，进一步远离三周高点，投资者关注股市走坚及全球最大黄金上市交易基金的持仓下滑；但金价持于每盎司1,300美元上方，因担忧中东和乌克兰地区情势。

0859GMT，现货金小跌至每盎司1,308.26美元，上周五曾触及三周高点1,322.60美元。美国期金跌约1.1美元，报1,309.9美元。 (完)