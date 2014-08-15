《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(8月11日-15日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

-- 《焦点》中国稳投资之矛如何刺破融资成本高之盾？定向宽松勉为其难担重任

中国经济保增长要举起稳投资之矛，而这恐怕就无法攻克融资成本高企之盾。定向宽松或能救燃眉之急，但衍生而出的负面作用届时恐非动用货币政策能解决的。在上月国务院常务会议提出要缓解企业融资贵之后，国务院办公室周四再次发文部署具体实施方案。但分析人士认为，种种举措在短期内仍无法有效解决融资成本高的问题，仅能起到融资成本边际改善的有限作用。

--《焦点》中国7月通胀保持平稳，为货币政策继续定向发力创造空间

中国7月CPI同比涨幅持稳、PPI降幅收窄。虽然未来猪肉等食品价格可能推动物价呈上行趋势，但整体通胀仍属平稳，从而为货币政策进一步定向调控，降低社会融资成本创造了空间。

--《焦点》中国7月工业及内需偏弱运行，内生动力不足经济仍需微刺激

中国国家统计局周三公布，7月规模以上工业增加值同比增长9%，7月社会消费品零售总额增长12.2%，1-7月固定资产投资同比增长17%，均低于前月增速。数据齐刷刷向下走表明，虽有政策托底，经济内生动力仍嫌不足。

--《焦点》中国7月新增信贷及社融创数年新低，进一步宽松预期升温

中国央行周三公布，7月新增人民币贷款3,852亿元，7月社会融资规模2,731亿元，双双大减并创下数年新低，M2增速亦低于预期。数据回落与半年末之后银行存款大幅回落有关，同时也与加强银行同业监管及实体经济融资需求仍旧疲弱不无关系。

--中国财政：7月财政收支增幅趋均衡，中央财政增收仍较困难

在中国经济明显企稳之后，7月财政收支增幅亦趋于均衡。财政部 周一公布7月全国财政收入同比增长6.9%；支出增速明显回落至9.6%。

--《分析》中国营改增扩围将惠及房地产业，兼具一石二鸟功效

中国楼市向下的风标已让地方政府如坐针毡，相较各地陆续悄悄取消限购，部分地区甚至用财政资金补贴购房者的救市行为，中国明年将对建筑和房地产业实施的营业税改增值税，对房地产业而言或许更具一石二鸟功效。

--《焦点》中国重工业和压产能省份沦为经济放缓“重灾区”，明年目标料更务实

出口和房地产形势比年初预期的更为严峻，导致中国31省份上半年实际GDP增速均低于年初设定目标，对重工业依赖程度较高以及压产能任务艰巨的省份则沦为经济“重灾区”，以往依靠投资驱动经济的模式愈发难以为继。

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--《分析》中国央行少量放水安抚市场情绪，以宽松护航改革料是持久战

中国央行公开市场本周仍延续14天正回购操作，且维持3.7%利率未变，最终实现净投放140亿元人民币，扭转此前连二周净回笼态势。分析师指出，本周少量净投放不会对相对宽松的流动性造成边际影响，更多是安抚新增信贷与社融双创数年新低的惊讶情绪。鉴于金融稳定在多维的中国货币政策目标中的重要性，短中期内央行都将有意维持流动性的相对宽松。

--中国金融：银监会要求银行排查联保贷款，房地产不崩盘则风险可控--消息

三位业界消息人士表示，多家银行已经按照中国银监会的要求，对本行联保贷款业务的担保链进行了风险排查。目前的排查结果显示，所有行业都存在此现象，尤以黑色金属领域严重。

--中国金融：央行研究局称出台存款保险制度准备工作基本就绪

中国人民银行研究局首席经济学家马骏近日表示，目前存款保险制度出台的各项准备工作基本就绪。存款保险制度将对银行实行全覆盖，并且银行推出存款保险制度不分先后。

--中国金融：7月央行口径外汇占款减少2亿元，对M2增长贡献大幅下降

中国央行公布低于预期的7月货币信贷数据后，央行调查统计司司长盛松成称，当月央行口径外汇占款减少2亿元，较近五年同期平均新增额少1,225亿元。这表明新增外汇占款对于货币供应的贡献正在大幅下降。

--中国政策：发挥商业保险保障作用和险资长期投资优势--国务院

中国国务院发文指出，要把商业保险建成社会保障体系的重要支柱，并发挥保险资金长期投资的独特优势，在保证安全性、收益性前提下，创新保险资金运用方式，提高保险资金配置效率。

--《焦点》中国证券期货机构资管业务统一监管，将迎来资管子公司申请潮

随着中国证监会4月调整内设机构，国内券商、基金和期货公司统一监管思路已浮出水面，而证监会近期拟定证券期货机构私募资产管理业务新规，即是这种政策思路的贯彻和体现。新规要求非标业务应设立独立子公司来运作，这将促成相当多的券商近期提前筹划设立资管子公司。

--中国金融：上半年银行理财余额较上年末增两成，加权平均年化收益5.2%

全国银行业理财信息登记系统发布报告称，今年上半年银行理财资金账面余额12.65万亿元人民币，较2013年末增长23.54%，为投资者实现收益约2,561.3亿元，加权平均年化收益率为5.20%。

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--中国能源：发改委上调非居民用存量天然气价格，称未来供求矛盾依然突出

为更好地利用价格杠杆引导资源合理配置，中国国家发改委公布，自2014年9月1日起，非居民用存量天然气门站价格每立方米提高0.4元，居民用气门站价格不作调整。

--《综述》中国打破城乡户籍篱笆，允许农民带着”土地“进城

如果说中国城市居民是30多年改革开放成果的主要受益者，那么政府通过户籍制度改革允许农民带着土地权进城当市民，不仅是作为一个迟到的补偿，更是拉动内需和增强供给，推动长期经济增长的一项国策。

--中国能源：7月全社会用电量5,097亿千瓦时，同比增长3.0%--国家能源局

中国国家能源局称，7月全社会用电量5,097亿千瓦时，同比增 长3.0%。1-7月全国全社会用电量累计31,374亿千瓦时，同 比增长4.9%。

--全球金市：中印第二季黄金需求下降但趋势未改，全年预期下修--WGC

世界黄金协会（WGC）报告显示，全球主要两个黄金消费国--中国和印度二季度黄金需求均同比大幅下滑，但考虑到去年同期的突发性增长需求，中印市场二季度表现仍属理性回归，并未脱离最近五年波动区间。

--港股业绩：中移动中期净利倒退8.5%符预期，4G上客量显着增加

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动宣布，今年上半年净利按年倒退8.5%符市场预期；公司7月的4G上客量显着增长，今年目标4G客户量达5,000万户，意味余下五个月的上客量达3,000万户。