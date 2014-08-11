欧洲汇市：英镑上涨，观望英国央行通胀报告及薪资数据

美国热股：美国钢铁业绩远逊预期，盘初急挫逾24%
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
部份分析师表示，本周薪资数据的影响力可能更甚于通胀报告。两者均将于周三出炉。
“我们预计6月止三个月薪资将较上年同期下滑0.1%，”RBC Capital Markets策略师Michael Turner表示。“薪资数据若意外表现疲弱，将令英国央行货币政策委员会惴惴不安。”
英镑/美元 涨0.1%至1.6792。欧元/英镑 则跌0.3%至0.7971。
许多分析师预期英国或者在今年11月或者在明年2月升息。英国央行将于11月发布通胀展望报告。(完)
(编译 洪曦/龚芳; 审校 蔡美珍/高琦)
路透4月26日 - 美国钢铁公司 发布的第一季业绩远逊预期，每 股净亏损1.03美元， 分析师预估为每股盈利0.35美元。营收同比下跌16.7%至27.3亿美元，预 期为29.21亿美元。 该股周三盘初延续盘前下跌走势，急挫24.2%，报23.59美元，稍早触 及五个月低位23.27美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
道琼工业指数升19.19点，或0.09%，至21,015.31点；标准普尔500指数微涨0.03点，至2,388.64点；纳斯达克指数升2.81点，或0.05%，至6,028.31点。(完) (编译 刘静；审校 母红)