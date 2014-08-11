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市场报道 | 2014年 8月 11日 星期一 17:11 BJT

欧洲汇市：英镑上涨，观望英国央行通胀报告及薪资数据

部份分析师表示，本周薪资数据的影响力可能更甚于通胀报告。两者均将于周三出炉。

“我们预计6月止三个月薪资将较上年同期下滑0.1%，”RBC Capital Markets策略师Michael Turner表示。“薪资数据若意外表现疲弱，将令英国央行货币政策委员会惴惴不安。”

英镑/美元 涨0.1%至1.6792。欧元/英镑 则跌0.3%至0.7971。

许多分析师预期英国或者在今年11月或者在明年2月升息。英国央行将于11月发布通胀展望报告。(完)

(编译 洪曦/龚芳; 审校 蔡美珍/高琦)
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