CNH动态：离岸即期冲高后回撤至6.1540上方，料短期延续区间振荡

路透香港8月11日 - 离岸人民币现汇 周一早盘在人民币中间价走升至近一个月高点带动下，一度创五个月来的高点，午后在一些美元空头回补下，汇价收有所回跌。
分析师表示，日内即期汇率多在6.1540元上方窄幅盘整，料短期延续区间振荡。
”上周五中国进出口数据较好，且中间价连续三天高开，离岸人民币买盘较多，但盘中没突破6.1510，午盘后有美元空头回补，再考虑到短期阻力线……短期料会区间振荡。”一位外资行交易员称。
中国上周五公布宏观数据显7月贸易顺差达到473亿美元的历史高位，澳新银行报告认为，这意味着，如果央行不对外汇市场进行干预，人民币升值的压力将会进一步增加。这也从某种程度上解释了上周五央行将人民币中间价设定在6.1562，较前日挂高108个点子。
报告续称，随着中国经济的改善，人民币未来将进一步升值，推动升值的原因有两个：第一，境内外币兑换人民币的需求增加；第二，随着资本账户逐步开放，更多的海外证券投资进入内地市场，将增加对人民币的需求。不过，近期中国政府推出了一系列政策鼓励私人资本流出境内，这将增加人民币汇率的波动性。
本地时间下午4:53时，离岸人民币现汇 报6.1546，几与上日持平，早盘盘中高点一度在6.1513。人民币中间价 今日继续高开在6.1522，走升至近一个月高点，上日在6.1562。
在岸汇价周一续升。隔夜美元走低，有部分美元空头获利平盘，且美元价格下跌也吸引部分客盘购汇，令早盘涨势收窄。
同时间，无本金远期外汇(NDF)，一年期 报6.2250/6.2290，涨0.07%，上日在6.2295。
全球汇市上，日圆兑美元周一下滑，因地缘政治紧张局势有所缓和，打压了市场对避险日圆的需求。欧元兑日圆 也上涨0.1%，脱离上周五触及的八个半月低点135.73。（完）
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(记者 赵红梅; 审校 黄凯)