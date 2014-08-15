《离岸人民币综述》下半年离岸贷款需求增加，存贷比有望升至20%

记者 李珊珊

路透香港8月15日 - 近一年来人民币跨境渠道放宽一一落实，为离岸业务带来新的契机。成长相对缓慢的离岸贷款业务料在需求增加下，获得进一步活化。市场预估至年底，香港人民币存贷比有望升至20%。

不过，随着资金境内外流转打通，离岸资金池资金囤滞的情况产生变化，第二季以来境内外利差逐步缩小，预料下半年境外利率将进一步向境内靠拢。

离岸市场人士最近发现，离岸利率，不论长短期，都有缓步垫高之势。以香港财资公会的人民币香港银行同业拆息定价(CNH HIBOR)4月以来缓步垫高，下半年以来升势加速，隔夜品种 8月以来平均利率已突破3%，达到3.18%。

其他如离岸利率汇率互换(CCS)、一年期掉期(DF)点子等，也升至约一年来高点。市场人士指出，从前海、昆山到上海自贸区的资本帐开放试点、人民币双向波动后资金池成长放缓，以及离岸贷款需求增加等因素，对离岸流动性产生压力。

渣打高级利率策略师刘洁预期，香港人民币存款继6月出现负增长后，未来几个月增长动力仍然疲软，甚至有可能再度出现负增长。

她进一步指出，更多的跨境资金流动新措施包括：人民币双向资金池开通，更多的人民币合格机构投资者(RQFII)试点，跨境贷款试点等，都会增加人民币使用量。在资金池放缓之际，对离岸利率产生推升作用。

“我们预期这些措施将令下半年离岸贷款成长加速...，预计到年底前可能达到1,800-2,000亿元水平，存贷比将达到20% 。”刘洁说。

香港至6月底人民币贷款余额为1,394亿元，贷存比约15%。

在另一项利率观察指标方面一年期人民币存款证(CDs)，市场也指出，由于CCS利率上升，先前的资产互换（ASW）套利诱因消退，相关买盘缩手，7月以来发行量剧减。

所谓资产互换是指，投资人将外币、特别是美元，透过CCS操作投资人民币债券，以换取较同等级美元债券更高的收益。去年CCS利率低企时，离岸超高等级债券以及中资银行所发行的CDs，都是套利盘的标的。

一年期CCS 今日报2.20%，为去年9月以来最高，较3月时低点0.92%，五个月来已升了约200点子。

刘洁预期，买家减少，但中资银行下半年仍有较强的资金需求，将令下半年一年期CD平均发行利率升至3.5%，超过去年8月高点3.2%。而收益率曲线短端上升，亦会对点心债利率形成压力。

尽管离岸人民币最大两个资金池—香港、台湾，近几个月来存款增幅放缓，不过，韩国继续创新高。韩国央行周五公布，由于外资银行鼓励投资者开办人民币存款，7月韩国银行业人民币存款增至162亿美元的纪录新高，连续第13个月增加，且增幅创纪录。

离岸人民币存款量已达到1.75万亿(兆)元人民币，其中香港仍占最大，为53%；台湾17%；新加坡12%；7月甫获RQFII额度以及清算行指定的韩国，占比为6%。

欲浏览离岸人民币存款统计，请点选：(link.reuters.com/tyn62w)

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 61,401.7 181

2. 渣打 42,204.2 133

3. 星展 19,949.1 53

4. 法巴 16,241.0 53

5. 中国银行 13,941.8 29

**本周市场动态**

--中国央行公布，7月人民币跨境贸易总结算发生4,984亿元，环比减少12.3%；其中跨境货物贸易结算量为3,067亿元，较上月的3,517亿元减少12.79%。

--香港金融管理局总裁陈德霖表示，香港银行业者持有中国大陆相关部位的风险仍属可控。截至2013年底止，香港银行业对中国大陆企业借款人曝险占总资产的五分之一，而2007年时仅为5%。

--大成国际资产管理公司宣布，将会结束在港交所上市的大成中证香港中资民企ETF 及大成中证香港中资央企ETF 。两基金资产净值都远低于1亿港元，目前均在300万港元左右。

--美银美林发布报告称，根据上日于台北对逾100位台湾企业财务长或财务人员的一份调查，约有55%的财务长认为人民币是未来与企业业务最相关的货币，领先美元的29%及台币的13%。

--台湾金管会主委曾铭宗表示，积极建构台湾成为人民币离岸中心，非常欢迎大陆国银来发行宝岛债，已将陆银发行额度从过去的100-150亿扩增为200-250亿元，且将随着台湾人民币存款动态调整，但不愿透露动态调整细节。 （完）