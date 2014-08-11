《全球汇市》挪威克朗兑欧元创出七周高位，受通胀率强劲推升

费舍尔在一篇对2007-2009年金融危机和经济衰退之后数年的概述中称，迄今为止美国和全球复苏状况“令人失望”，并可能显示经济潜能永久性受损。
由于美国一连串数据强劲，一些市场人士认为费舍尔将采取更强硬立场。但事实上，尽管美国第二季经济强劲反弹，7-9月的成长情况仍不明朗。
东京Brown Brothers Harriman外汇分析师Masashi Murata指出，当前全球经济前景的乐观程度，仍不足以刺激强烈的追逐风险。
Murata称，日本经济在4-6月受到消费税4月调升的打击后，第三季可能也无法顺利反弹。
“当前情况并不像大家预期那么好，我认为很难期望风险偏好增强。”
“我们认为美元兑日圆将继续难以推高，”Murata并称，美国10年期公债收益率 持续盘旋2.4%附近，值得注意。
美国10年期公债虽已脱离周五触及的14个月低点2.349%，但仍远低于7月初在2.69%附近触及的近期高位。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3386 1.3410 -0.18 -2.61 1.3745
美元/日圆 102.07 102.04 +0.03 -3.07 105.30
欧元/日圆 136.63 136.78 -0.11 -5.53 144.63
美元/瑞郎 0.9063 0.9051 +0.13 +1.51 0.8928
英镑/美元 1.6784 1.6772 +0.07 +1.38 1.6556
美元/加元 1.0969 1.0971 -0.02 +3.29 1.0620
澳元/美元 0.9261 0.9277 -0.17 +3.90 0.8913
新西兰元/美元 0.8460 0.8456 +0.05 +3.10 0.8206
欧元/瑞郎 1.2133 1.2143 -0.08 -1.12 1.2271
欧元/英镑 0.7965 0.7996 -0.39 -4.00 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2048 9.2375 -0.35 +4.04 8.8474
美元/挪威克朗 6.1939 6.2342 -0.65 +2.10 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 田建华/洪曦/艾茂林/蔡美珍/高琦/龚芳)