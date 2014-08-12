《焦点》中国证券期货机构资管业务统一监管，将迎来资管子公司申请潮

* 证监会拟对券商期货及基金的资管业务统一监管

* 非标业务需独立子公司运营，资管子公司申请潮将至

* 三类机构起跑线拉平，跨界经营会有过渡期

作者 林琦

路透上海8月12日 - 随着中国证监会4月调整内设机构，国内券商、基金和期货公司统一监管思路已浮出水面，而证监会近期拟定证券期货机构私募资产管理业务新规，即是这种政策思路的贯彻和体现。

消息人士透露，证监会拟定的资管新规近日已在业内征求意见。其总体思路还是结合私募业务特征，加强监管、投资范围放开、隔离风险等，统一搭建证券期货机构私募资管业务监管体系。今后这三类金融机构私募资管业务的类型、投资范围、审查程序、托管要求等将趋向一致。

而新规的某些亮点，亦将会推动国内资产管理行业出现深刻变化。如新规要求非标业务应设立独立子公司来运作，这将促成相当多的券商近期提前筹划设立资管子公司。

“这符合之前证监会机构部、基金部、期货部合并后，统一监管的整体思路。”上海一券商资产管理公司高层指出。

他说，未来将按基金公司现有的管理架构，来重新构造所有资管业务主体框架，即公募层面，由机构主体来进行；而类似非标业务等就放在子公司层面，实现投资主体和管理主体的风险隔离。

今年4月公布的中国证监会内设机构大调整方案中，机构监管部和基金监管部合并成证券基金机构监管部，由此券商、基金和期货公司的业务均归新的机构部来监管。

由于私募资管属于私募投资基金中的分支，因此上述新规与证监会即将推出的《私募投资基金监督管理暂行办法》亦有密切联系。业内人士指出，在私募投资基金管理办法出台后，私募资管业务的法规体系还需要与之协调，另外私募资管本身还需要出台相关管理细则，因此私募资管新监管体系的建立尚需时日。

新规所强调的私募资产管理业务，主要是与券商和基金管理公司等设立或计划设立的公募基金相区分开。目前已设立子公司的基金管理公司，基本上都把专户、定向资产管理及通道业务等都放在基金子公司中。

基金子公司因业务范围最广，受到基金管理公司的欢迎，据证监会此前披露，截止3月底，已有67家基金公司成立了子公司，其中60家子公司开展专项资管业务，管理资产1.38万亿元人民币。

此前，中国证监会针对券商、基金及期货公司三类机构的资产管理业务分别颁布了监管要求，各类机构资管业务的投资范围、业务类型并不完全相同。

**券商或争相设独立资管公司**

证监会拟定新规中，要求未来三类机构资管业务若进行非标业务，需设立独立子公司。由于基金公司已存在大量子公司，而期货业短期对非标业务兴趣并不大，其最大影响将来自券商资管业。可以预见，现已设立资管子公司的券商将具领跑之优势，而有意进行非标业务的券商资管近期将争相申请成立资管子公司。

据消息人士透露，新规定将“未通过证券期货交易所或者银行间市场转让的股权、债权及其他财产权利”（俗称非标业务）在投资范围中单独列出，并要求证券期货机构应设立独立的子公司，通过设立专项资产管理计划开展专项资产管理业务。

目前券商资管业务规模中大半来自非标业务，而现有规定并未要求必须设立子公司来承接非标业务。业内人士估计，未来资管子公司的申请将会突增，很多券商都希望能在新规定生效前就能成立子公司。

据中国证券业协会网站，目前国内券商设立独立的资产管理子公司仅有国泰君安、东方证券、海通证券 、浙商证券和光大证券 等数家。

“哈哈，要申请子公司至少要几个月，新规出来后我们就狂搂业务，等他们申请完了我们就可以休假了。”上海一家大型券商资产管理公司人士表示。

北京一家小型券商资管人士则抱怨，上述这条规定对中小券商不太有利。中小券商普遍都没有单设资管子公司，将来新设公司的节奏肯定比较慢；而且设立子公司又要消耗券商资本金，小公司有点累。

**统一起跑线**

据业内人士介绍，本次新规拟定中，将券商、基金和期货公司三类机构原本不同的监管体系统一起来。无论是申请资管业务的资格条件，还是投资范围和业务形式，三类机构均站在相同的“起跑线”上。

例如，新规允许期货公司资管业务由原来的一对一扩展至一对多，补齐业务形式的短板。而证券公司原本的集合理财业务，范围亦由原本局限于股票债券等常规投资品种，拓宽至非上市股权、债权等非标业务。

有消息人十透露，期货公司资管业务现有的门槛较高，包括净资本不低于5亿元等，但本次新规中，新规对三类机构开展资管业务的门槛设定，是以相对门槛较低的基金公司特定资管业务资格条件为基础，实际上简化了期货公司资管业务的资格准入。

“新规实际上对期货公司放开力度最大，门槛降低、业务范围放开。”上海一期货公司资管部门人士指出。

不过他亦坦承，期货公司资管的客户大多数是对大宗商品投资有兴趣，期望收益率较高，类固定收益的非标业务对他们的吸引力并不大。