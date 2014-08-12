香港金融：金管局称下半年贷款需求减弱，内地信贷风险可控--总裁

路透香港8月12日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周二称，预计今年下半年整体贷款需求减弱，而香港银行业对内地信贷风险可控。

近年中国企业“走出去”步伐加快，因而带动香港银行对内地贷款增加，但当中有相当一部分贷款由香港的外资分行和中资分行贷出，涉及的信贷风险评估和流动资金风险归母行负责，令金管局的监管角色变得被动。

金管局总裁陈德霖与传媒茶聚时明言，不欢迎外资分行和中资分行不用负责信贷风险评估、纯粹挂账的做法，以及没有本地客户存款的分行以短期资金支持长期贷款业务。

“外资分行和中资分行可以把握生意机遇，但必须管理好信贷和流动资金的风险，否则一旦出现信贷危机，香港企业都会受到冲击。”他说。

据金管局的数据，今年3月末银行业的中国内地相关贷款总额28,670亿港元，较去年底上升10.8%，占总资产的比重亦由13.3%升至14.4%。其中，外资分行和中资分行对内地贷款占比分别为26%及17%。

不过，陈德霖以“风险可控”来形容现时银行业对内地信贷情况。他说，“今年首两月银行业对内地贷款年化增长率达40%，上半年的增速回落至19%，经向多数银行了解所得，下半年的贷款需求将会减弱，因此相信内地信贷风险可控。”

事实上，为确保银行风险管理质素，金管局去年引入稳定资金要求，要求贷款增速超于同业平均水平的银行，须有较长期的稳定资金支持贷款业务，并以“增速越快，比率越高”为基准。

另外，陈德霖重申，近期资金持续流入香港，主要与实体经济活动有关，不是为了沪港通而作购买A股的部署。

他指出，7月下旬开始市场基调出现变化，对中国看淡的情绪减退，投资者亦改变其资产配置，重新吸纳中国股票，但不是与沪港通有直关系。

至于有报导指有企业因地缘政治风险而将资金调配港元，陈德霖称，香港没有外汇管制，金管局亦不会对个别地区的资金运作进行跟踪，但研究过报导中所指的几家企业手头现金总额不大，且港元并非其支付货币，因此不觉得会对港元造成很大影响。