更新版 1-台湾货币市场：月中资金宽裕环境不变，观察韩国是否降息

* 月中资金偏宽松，拆入需求不大

* 韩国央行降息预期高，料对本地影响有限

* 预期月底资金偏紧，银行坚持买票利率 (更新拆款数及存单细节)

记者 董永年

路透台北8月11日 - 台湾银行间短率周一大致稳定。资金调度人士表示，时序迈入中旬，市场资金仍属宽裕。由于拆入需求不大，利率持稳既有水准。

市场留意本周韩国央行是否会如预期降息，进而影响韩国与台湾间竞争力的消长。但调度人士也提及，台湾近期经济数据表现还不错，各方关注的重点反而是在央行何时升息，倘若韩国真的降息，预料对本地资金情势影响有限。

〞台湾景气看起来都还好，(利率)不升就不错了。〞一位大型票券商交易主管说。

另一大型银行交易员则认为，还是要观察韩国央行的动向，倘若降息幅度不小，多少还是会影响本地市场的预期心理。

韩国央行本周料自一年多来首次降息，标志着原有强硬政策立场发生逆转，许多观察人士认为这归因于政府压力。在上周末段至本周初进行的调查显示，31位受访分析师中除四位之外其他均预计，韩国央行8月14日将下调政策利率 25个基点至2.25%，为去年5月以来首次降息。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间在0.295-0.410%，亦与上日相同；一周拆款利率区间在0.380-0.430%，上日区间在0.380-0.440%。

**银行坚持买票利率**

短票市场方面，票券商说，虽然发票量偏低，不过受近期月底、季底资金通常紧俏影响，客户对跨月短票利率有所坚持，因此多成交在0.60%。

“客户反应跨月要往上拉高1点，从0.59%变0.60%。”一家大型票券商交易员表示。

另一大型票券商交易主管也称，目前跨月短票成交利率0.59%与0.60%的成交比重为2:3，时序进入中旬，仍属资金偏多的状况。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.60%间，0.61%稀缺；特定大型金融机构的买票利率则在0.62%、0.65%，因资金多缺不一，银行水位开价不同。台湾集保资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.595%，周四为0.588%。

台湾央行周一共发行4,188亿台币存单，与今日存单到期金额3,987亿相较，存单发行余额增201亿。

本周存单到期金额1兆250.55亿台币，资金到期情况分别为周二1,032亿台币、周三2,235.25亿台币、周四2,236.8亿台币、周五759.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为负168亿台币，累积超额准备为负640亿台币、加计前期1%的超额准备为752亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率持平上日。资金调度人士认为，多数投信端资金偏松，但仍有少数券商遭劳退基金提解资金，显示投信端资金略显多缺不一，而RP利率则依旧稳在既有区间。

证券端资金调度人士指出，短线欠缺债券交割紧缩因子，整体市场资金大致宽裕，不过资金情势并未出现引领成交利率下跌的诱因，今日多数券商RP成交利率维持在上周相同水准，且为求资金调度顺畅，气氛偏向维持原有利率区间不变。

〞稳中偏松，但没有太过浮滥。〞一证券商交易员说。

此外，一证券交易员指出，近期台股挫跌，市场猜测政府有意护盘，今日遭到新、旧劳退基金全部走钱，转向其他投信端调度资金，成交利率则维持上日价位。

另有一票券商交易员表示，今日整体市场资金更为宽松，RP成交以跨月天期为主，利率则与上周相同，暂不考虑调整现有报价利率，望维持资金调度稳定。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，大致持平于上日。

一位主要大型票券商称，今日成交仍以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率跟10天左右天期一致，10天左右公债附买回成交利率在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.54-0.55%。