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市场报道 | 2014年 8月 11日 星期一 18:20 BJT

重发-《独家新闻》苏皇欲剥离私人银行国际分支，仅保留国内部门--消息人士

(修改标头为《独家新闻》)

路透苏黎世8月11日 - 据知情人士，苏格兰皇家银行 准备出售私人银行的国际分支部门，将其从英国公司中剥离开来。

消息人士称，这家英国银行已经收到许多买家对Coutts International的报价。

这位银行内消息人士表示，感兴趣的公司很多。

Coutts International部门有1,200名雇员，但是在三年左右的重整时间内，提供服务的国家数量锐减。

此举意味着苏格兰皇家银行将保留英国私人银行，该私人银行的客户包括英国女皇。

苏格兰皇家银行发言人拒绝置评。(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)
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