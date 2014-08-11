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亚洲 | 2014年 8月 11日 星期一 19:21 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货跌至逾一年低位，受供应增加疑虑所掼压

路透吉隆坡8月11日 - 马来西亚棕榈油期货周一跌至逾一年低位，此前棕榈油期末库存意外增加，油籽收成量则料将增加，引发供应将远超过全球需求的担忧。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布月度报告，7月底马来西亚棕榈油库存增加1.5%至168万吨，产出强劲使得库存增加。

对需求将减少的担忧也打压棕栏油市场，油价在周一尾盘跌至2,174马币(林吉特)，为2013年7月30日以来最低。

船货调查机构Intertek Testing Services报告显示，8月1-10日马来西亚棕榈油出口较7月同期减少22.2%至347,094吨，因中国和欧洲的采购减少。

另一家船货调查机构Societe Generale de Surveillance的报告则显示，同期减少19.6%。

一吉隆坡商品公司交易商表示，“看起来像是始于3月的高生产周期在6月受挫后又持续下去。7月产量最初预期将受限，受穆斯林节庆影响。”

“高库存，加上预期供应会进一步增加，以及需求匮乏，造成(价格)受到压力，且技术面偏空。”

指标10月棕榈油合约 终场下跌2.5%，至每吨2,177马币，日内交投区间为2,240-2,174马币。

总成交量47,549口，高于35,000口的均值。

根据路透市场分析师王涛，技术面显示马来西亚棕榈油期货料将测试每吨2,220马币的支撑，若失守将下探2,202马币。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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